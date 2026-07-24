پیکر مرد مفقود شده در ایسین بندرعباس پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، اظهار کرد: نخستین مرحله عملیات جستوجوی این فرد از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و پس از یک روز تلاش با توجه به بینتیجه ماندن عملیات با هماهنگی دهیاری روستا و عوامل انتظامی خاتمه یافت.
وی افزود: عملیات جستوجو بار دیگر صبح دوم مردادماه با حضور سه تیم واکنش سریع جمعیت هلالاحمر هرمزگان یک تیم از شعبه بندرعباس این جمعیت و یک تیم از هیئت کوهنوردی از سر گرفته شد و نیروهای عملیاتی پیکر بیجان فرد مفقود شده را پیدا کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان، خاطرنشان کرد: پیکر این مرد ۳۶ ساله با وجود گرمای شدید هوا و دشواری مسیر پس از سهونیم کیلومتر پیمایش به محل امن منتقل و تحویل عوامل انتظامی شد.
سلحشور در پایان ضمن تقدیر از تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر از همکاری هیئت کوهنوردی و عوامل انتظامی در اجرای این عملیات نیز قدردانی کرد.
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