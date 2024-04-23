رهاسازی پیکر فرد فوت شده در اثر ریزش آوار توسط امدادگران هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر هرمزگان مختار سلحشور، صبح امروز اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۱ دوشنبه سوم اردیبهشت، حادثه گرفتار شدن فردی در روستای پشتکوه بندرعباس براثر ریزش آوار به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه چاه شیرین به محل حادثه اعزام گردید.

وی تصریح کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر پس از عملیات جستجو و آوار برداری به وسیله ست هیدرولیک و تجهیزات امدادی عملیات فرد متوفی رهاسازی را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با بیان اینکه این عملیات با مشارکت ۵ امدادگر در قالب دو تیم انجام شد، خاطرنشان کرد: عوامل امدادی پس از ۲ ساعت عملیات، پیکر بی جان متوفی را از چاله خارج و به عوامل اورژانس تحویل دادند.