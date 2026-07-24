به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزرای امور خارجه چین و اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسا (آسه‌آن) در بحبوحه تنش‌ها میان آمریکا و ایران، خواستار پایان فوری درگیری‌ها در خاورمیانه شدند.

بر اساس این گزارش، وزرای امور خارجه چین و کشورهای عضو «آ سه آن» در نشست مانیل پایتخت فیلیپین، ضمن ابراز نگرانی از وضع کنونی خاورمیانه، تداوم مذاکرات میان ایران و آمریکا و توقف فوری درگیری ها را خواستار شدند.

بیانیه مشترک نشست مانیل، خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات و اجرای «کامل و مؤثر» آتش‌بس میان آمریکا و ایران شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین که روز جمعه منتشر شد، آمده است که وانگ یی وزیر خارجه چین در کنار همتایان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) درباره تشدید بحران خاورمیانه ابراز نگرانی و تأکید کرد که ادامه این وضعیت جان غیرنظامیان، صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی و امنیت انرژی و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.