به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی طلا و نقره در نیمه اول معاملات روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، پس از فشار فروش در جلسه قبل، نشانههایی از بازگشت را بروز داده است؛ بهطوری که طلا با عبور از کف ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۴۰۵۴.۵ دلار و نقره در سطح ۵۸.۳۷ دلار معامله میشوند. با این حال، بازار فلزات گرانبها همچنان زیر فشار رشد قیمت نفت، افزایش نگرانیهای تورمی و تقویت انتظارات برای سختگیرانهتر شدن سیاست پولی فدرال رزرو قرار دارد.
چرا جهش نفت مانع صعود طلا و نقره میشود؟
مهمترین عامل فشار بر بازار طلا و نقره در روزهای اخیر، جهش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا بوده است. افزایش بهای نفت، نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده و همین مساله باعث شده معاملهگران احتمال بیشتری برای ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو در نظر بگیرند.
در همین راستا، هشدار دونالد ترامپ درباره گسترش اقدام نظامی علیه ایران و مسئول دانستن تهران در قبال هرگونه حمله احتمالی جدید حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ، از عوامل اصلی جهش نفت بوده است. همین تحولات به رشد بهای برنت تا بالای ۱۰۰ دلار در مقطعی از معاملات کمک کرد؛ اتفاقی که بهطور غیرمستقیم به ضرر داراییهای بدون بازدهی مانند طلا و نقره تمام شد.
در شرایط عادی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک میتواند به نفع طلا بهعنوان یک دارایی امن عمل کند، اما این بار یک متغیر مهم، معادله را پیچیدهتر کرده است؛ آن هم اثر تورمی رشد نفت است. وقتی قیمت انرژی بالا میرود، بازارها نگران تداوم تورم میشوند و این نگرانی، احتمال افزایش نرخ بهره یا دستکم تداوم نرخهای بالای بهره را تقویت میکند.
از آنجا که طلا و نقره سود دورهای یا بهره پرداخت نمیکنند، بالا رفتن نرخ بهره معمولا جذابیت این فلزات را در مقایسه با داراییهای بهرهدار کاهش میدهد. به همین دلیل، بازار در روزهای اخیر همزمان دو نیروی متضاد را تجربه کرده است: از یک سو تقاضای احتیاطی ناشی از ریسکهای سیاسی و از سوی دیگر فشار ناشی از انتظارات انقباضی فدرال رزرو.
احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا بالا رفته است
در حال حاضر، بازارها حدود ۳۴ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر نیز به بیش از ۸۱ درصد رسیده است. این انتظارات، فضای معاملات طلا و نقره را محتاطانه کرده و مانع از آن شده که فلزات گرانبها از تنشهای سیاسی بهطور کامل سود ببرند.
به بیان ساده، معاملهگران اکنون بیش از آنکه تنها به تنشهای ژئوپلیتیک توجه کنند، به این سوال پاسخ میدهند که آیا رشد نفت و افزایش هزینههای انرژی، بانک مرکزی آمریکا را وادار به واکنش سختگیرانهتر خواهد کرد یا خیر. تا زمانی که پاسخ بازار به این سوال مثبت بماند، حرکت صعودی طلا و نقره با محدودیت روبهرو خواهد بود.
تعرفههای جدید آمریکا، عامل دیگر نااطمینانی
در کنار تنشهای غرب آسیا و مسیر نرخ بهره، تعرفههای تازه آمریکا نیز به فضای مبهم بازار افزوده است. اعمال تعرفههای جدید ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی بر واردات از شرکای اصلی تجاری، نگرانیها درباره آینده تجارت جهانی، هزینه واردات و فشارهای قیمتی را افزایش داده است.
این وضعیت از یک سو میتواند به نفع داراییهای امن مانند طلا عمل کند، زیرا نااطمینانی اقتصادی را بالا میبرد، اما از سوی دیگر اگر به رشد تورم و تداوم سیاست پولی سختگیرانه منجر شود، دوباره به عاملی منفی برای فلزات گرانبها تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، واکنش بازار طلا و نقره به اخبار جدید، فعلا دوگانه و نوسانی باقی مانده است.
آخرین قیمت لحظهای طلا و نقره
بررسی آخرین دادههای لحظهای در زمان تنظیم این گزارش نشان میدهد که بازار پس از اصلاح روز گذشته، وارد فاز بازسازی شده است.
بر همین اساس قیمت هر اونس طلا که در ۲۴ ساعت گذشته تا کف ۴۰۲۲ دلار عقب نشسته بود با رشد ۳۲.۵ دلاری معادل ۰.۸ درصد به ۴۰۵۴.۵ دلار رسیده و هر اونس نقره نیز پس از لمس محدوده ۵۷ دلار با افزایش ۲.۴ درصدی در ۵۸.۳۷ دلار معامله میشود. موضوعی که نشان میدهد هر دو فلز گرانبها پس از اصلاح اخیر، فعلا بخشی از افت خود را جبران کردهاند.
اگرچه باید تاکید کرد این بازگشت قیمتی اگرچه نشاندهنده حفظ نسبی تقاضا در بازار فلزات گرانبهاست، اما هنوز به معنای خروج کامل از فشار فروش نیست. دلیل این موضوع آن است که معاملهگران همچنان میان دو متغیر اصلی، یعنی ریسکهای سیاسی و نگرانی از نرخ بهره بالاتر، در حال جابهجایی هستند.
چشمانداز کوتاهمدت بازار طلا و نقره
اگر قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند و انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا بیش از پیش تقویت شود، احتمال فشار دوباره بر طلا و نقره وجود دارد. در این سناریو، طلا ممکن است بار دیگر سطوح نزدیک به ۴۰۲۲ دلار را محک بزند و نقره نیز در حوالی ۵۷ دلار با آزمون دوباره حمایتها روبهرو شود.
در مقابل، اگر از شدت تنشهای تورمی کاسته شود یا بازار به این جمعبندی برسد که فدرال رزرو فعلا از افزایش نرخ بهره عقبنشینی خواهد کرد، فلزات گرانبها میتوانند از موقعیت فعلی برای تقویت بیشتر استفاده کنند. در این صورت، بازگشت طلا به سطوح بالاتر و تثبیت نقره در کانال ۵۸ دلار دور از انتظار نخواهد بود.
با این حال، از آنجا که بازار هنوز بسته نشده، یکی از نقاط مهم برای تعیین مسیر بعدی قیمتها، واکنش معاملهگران آمریکایی در ادامه معاملات امروز و در ساعت ۱۷ خواهد بود. اگر تمرکز بازار بر ریسکهای ژئوپلیتیک و تقاضای امن باقی بماند، طلا و نقره میتوانند بخشی از افت روزهای اخیر را جبران کنند؛ اما اگر وزن انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره بیشتر شود، فشار فروش در فلزات گرانبها دوباره تقویت خواهد شد.
در پایان باید گفت بازار جهانی طلا و نقره در شرایطی نوسانی و حساس قرار گرفته است؛ جایی که طلا با قیمت ۴۰۵۴.۵ دلار و نقره با نرخ ۵۸.۳۷ دلار، از یک سو از نااطمینانیهای سیاسی و تجاری حمایت میشوند و از سوی دیگر زیر فشار رشد نفت و احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر آمریکا قرار دارند. همین تقابل باعث شده چشمانداز کوتاهمدت فلزات گرانبها همچنان وابسته به مسیر همزمان نفت، تورم و تصمیم فدرال رزرو باقی بماند.
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