به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در جریان معاملات امروز، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش ۰.۰۶ درصدی به ۴ هزار و ۱۹ دلار و ۹۱ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۲۱ درصدی، رقم ۴ هزار و ۲۷ دلار و ۲۰ سنت را ثبت کرد.

این نوسانات در حالی رخ می‌دهد که ارتش آمریکا از تکمیل نهمین شب متوالی حملات خود علیه مواضعی در منطقه خبر داده است. تحلیلگران بازار معتقدند تشدید تنش‌ها خطر تقابل نظامی گسترده‌تر را افزایش داده و در صورت شکل‌گیری ترس از رکود تورمی مداوم، هزینه نگهداری فلزات گرانبها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، جهش ۳ درصدی بهای نفت و عبور نفت برنت از مرز ۹۰ دلار به دلیل محدود شدن تردد محموله‌های انرژی در تنگه هرمز، احتمال بالا ماندن طولانی‌مدت نرخ‌های بهره را جدی‌تر کرده است. هرچند طلا به‌طور سنتی پوششی در برابر تورم محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بهره را بالا می‌برد.

در همین راستا، برخی مقامات فدرال رزرو از جمله رئیس فدرال رزرو کلیولند تأکید کرده‌اند که مهار تورم پایدار ممکن است مستلزم افزایش بیشتر نرخ بهره باشد؛ موضوعی که احتمال اختلاف‌نظر در نشست آتی فدرال رزرو به ریاست کوین وارش را افزایش داده است. در حال حاضر معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای هر اونس نقره با رشد ۲.۰۳ درصدی به ۵۷ دلار و ۴۷ سنت رسید و پلاتین نیز با افزایش ۰.۴۷ درصدی، با قیمت هزار و ۶۹۴ دلار و ۱ سنت معامله شد.