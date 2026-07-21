جهش قیمت طلا در بازارهای جهانی همزمان با نوسانات بهای نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۴۰۴۴ دلار و ۶۱ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز رشدی ۰.۷۷ درصدی داشت و در محدوده ۴۰۴۶ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. تحلیلگران بر این باورند که طلا در تلاش است تا با ایجاد یک کف قیمتی در محدوده ۴۰۰۰ دلار، روند صعودی خود را تثبیت کند.

سرمایه‌گذاران همچنان به اخبار سیاسی خاورمیانه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها توجه دارند. با این حال، موضوع نرخ بهره فدرال رزرو همچنان یکی از متغیرهای کلیدی بازار است؛ به‌طوری‌که فعالان بازار در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را ۶۴ درصد برآورد کرده‌اند. نرخ بهره بالا، هزینه نگهداری طلا به عنوان سرمایه غیربهره‌ده را افزایش می‌دهد.

در سوی دیگر بازار، قیمت نفت با تعدیل همراه بود. این نوسانات متأثر از گزارش‌های ضدونقیض از تلاش‌های میانجی‌گرانه در کنار افزایش درگیری‌های دریایی و تهدیدها در منطقه است. در همین حال، سایر فلزات گرانبها نیز رشد قیمت را تجربه کردند؛ به طوری که قیمت نقره با ۱.۶۲ درصد افزایش به ۵۸ دلار و پلاتین با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۱۶۱۰ دلار و ۵۳ سنت رسیدند.