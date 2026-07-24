به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی، عصر جمعه در مرز بین‌المللی خسروی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و دست‌اندرکاران ستاد اربعین برگزار خواهد شد و همزمان با آن، بزرگ‌ترین پرچم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در غرب کشور در مرز بین‌المللی خسروی به اهتزاز درمی‌آید.

برگزاری این آیین، آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی در مرز خسروی را رقم خواهد زد و همزمان آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی برای میزبانی از زائران عتبات عالیات اعلام می‌شود.

مرز بین‌المللی خسروی به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های توسعه‌یافته، امکانات رفاهی، پارکینگ‌های گسترده، ناوگان حمل‌ونقل، سایبان‌ها، سامانه‌های مه‌پاش و سایر خدمات مورد نیاز، آماده پذیرش و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

در این مراسم همچنین بزرگ‌ترین پرچم عزای امام حسین (ع) در غرب کشور به عنوان نمادی از آغاز ایام خدمت‌رسانی به زائران اربعین، در مرز بین‌المللی خسروی به اهتزاز درمی‌آید و برنامه‌های رسمی عملیات اربعین در این مرز به صورت رسمی آغاز خواهد شد.