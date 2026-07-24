به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در حمله اوکراین به تأسیسات صنعتی در استان «کروف» در شرق روسیه، شش نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.

صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس هم با انتشار ویدیوهایی گزارش داد: اوکراین امروز بار دیگر مراکز لجستیکی شرکت «وایلد بریز» (بزرگترین شرکت خرده فروشی برخط روسیه) را در سن‌پترزبورگ و منطقه لنینگراد در روسیه هدف حمله پهپادی قرار داد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کارخانه هواپیماسازی «آویاتک» در روسیه، که بخشی از شرکت دفاعی-نظامی «آلماز-آنتی» است، هدف حمله موشکی قرار گرفته است.