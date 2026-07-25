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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

مسکو: انبارهای تجهیزات نظامی در ۳ بند اوکراین هدف قرار گرفتند

مسکو: انبارهای تجهیزات نظامی در ۳ بند اوکراین هدف قرار گرفتند

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از انهدام تأسیسات و انبارهای تجهیزات نظامی در ۳ بند اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه به حملات گروهی به مواضع نظامی اوکراین با استفاده از تسلیحات دقیق هواپایه و پهپادهای تهاجمی ادامه دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: تأسیسات زیرساختی بندر اودسا و انبار تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین در بندر ازمیل هدف قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش یک کشتی باری حامل محموله برای نیروهای مسلح اوکراین نیز هنگام تخلیه بار در بندر نیکولایف مورد هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 6898988

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