مردم ایلام در پذیرایی از زوار اربعین حسینی بی نظیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام با اشاره به جایگاه نماز جمعه، آن را یکی از بهترین مصادیق «ذکرالله» برای رسیدن به آرامش قلبی و رشد روحی دانست.

وی اظهار داشت: نماز جمعه فراتر از یک عبادت، بزرگترین تجمع سیاسی و فرهنگی مسلمانان جهان است این مراسم، قرارگاهی فرهنگی برای پیوند میان بندگان صالح و قدرتی بازدارنده در برابر دشمن محسوب می‌شود که باید برای تقویت آن تلاش حداکثری کرد.

امام جمعه ایلام با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان، از ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون کشاورزی، گردشگری، تجارت و سرمایه‌های انسانی یاد کرد و افزود: استان ایلام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های صنایع، منابع طبیعی و کشاورزی است همچنین مرزهای استان، به‌ویژه منطقه مهربان، پتانسیل تبدیل شدن به موتور محرک توسعه تجارت و خدمات را دارند.

وی با قدردانی از نمایندگان مردم برای پیگیری‌های انجام شده خواستار تلاش بیشتر برای گشودن مرزهای شمالی جهت تسهیل تجارت و بهبود معیشت مردم شد.

حجت‌الاسلام کریمی تبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته ملی مهارت بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: مهارت، کلید اصلی توانمندسازی، خودباوری و ساختن آینده‌ای روشن برای جوانان ایرانی است ما باید از ظرفیت‌های موجود برای شکوفایی استعدادهای جوانان استفاده کنیم تا مسیر اشتغال برای آن‌ها هموار شود.

امام جمعه ایلام در پایان سخنان خود با اشاره به نزدیکی ایام اربعین، از روحیه مهمان‌نوازی مردم قدردانی کرد و افزود: میزبانی بی‌نظیر مردم در ایام اربعین، نشانه‌ شایستگی و اخلاق والای شماست. امیدواریم این مسیر با تلاش همگانی، با قدرت بیشتری ادامه یابد