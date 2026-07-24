اربعین رکن مکمل برای تقویت هویت و امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد نمونه با اشاره به تحولات منطقه، به چرایی پرهیز رژیم صهیونیستی از حضور مستقیم در جنگ پرداخت و اظهار کرد: این رویکرد دارای دلایل مشخصی است که مهم‌ترین آن، درگیر کردن توان نظامی و اقتصادی ایران بدون پرداخت هزینه مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: از نگاه این رژیم، هرچه توان جمهوری اسلامی ایران بیشتر درگیر شود و اسرائیل هزینه اصلی نبرد را نپردازد، موازنه به سود آن‌ها تغییر خواهد کرد.

امام جمعه محمودآباد نمونه دومین دلیل این راهبرد را تبدیل شدن سرزمین‌های اشغالی به عقبه لجستیکی آمریکا دانست و گفت: با افزایش حملات به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه، بخشی از ناوگان سوخت‌رسان، جنگنده‌ها و تجهیزات پشتیبانی این کشور به غرب اردن و سرزمین‌های اشغالی منتقل شده و اسرائیل به یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی عملیات آمریکا تبدیل شده است.

موسوی ادامه داد: این رژیم در تلاش است تا مأموریت‌های پشتیبانی، تعمیر، سوخت‌رسانی و آماده‌سازی جنگنده‌های آمریکایی را برعهده بگیرد و در عین حال از آسیب‌پذیری ناشی از حملات ایران دور بماند.

وی سومین علت را زمینه‌سازی برای انجام عملیات غافلگیرانه عنوان کرد و افزود: احتمال گشودن جبهه‌ای جدید یا اجرای یک عملیات غیرمنتظره از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای سناریوهای مختلف درگیری با آمریکا و رژیم صهیونیستی آمادگی کامل دارند.

امام جمعه محمودآباد نمونه در ادامه با اشاره به پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله طالقانی، گفت: نماز جمعه به تعبیر امام خمینی(ره) «قرارگاه تقوا، ایمان و بصیرت» و یکی از استثنایی‌ترین فرایض الهی است.

وی با استناد به روایات اسلامی، حضور در نماز جمعه را دارای پاداشی عظیم دانست و افزود: فرشتگان الهی نام شرکت‌کنندگان در نماز جمعه را با قلم‌های زرین ثبت می‌کنند و کسانی که با ایمان و اخلاص در این فریضه شرکت می‌کنند، مشمول رحمت و مغفرت ویژه الهی خواهند شد.

موسوی تأکید کرد: امروز تقویت نماز جمعه، تقویت تقوا، ایمان، بصیرت، آرامش اجتماعی و حاکمیت ولایت فقیه در جامعه است و همه مؤمنان وظیفه دارند این قلب تپنده فرهنگی را تقویت کنند.

وی ضمن قدردانی از مردم و اعضای ستاد نماز جمعه محمودآباد نمونه، گفت: حضور، پشتیبانی و فرهنگ‌سازی برای نماز جمعه، به ویژه از سوی مسئولان، یک وظیفه دینی و انقلابی است.

امام جمعه محمودآباد نمونه در بخش دیگری از سخنان خود به فرهنگ اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ اربعین، فرهنگ «هیهات من الذله»، استقامت و جهاد در برابر دشمن است و زائر اربعین در حقیقت هویت ایرانی ـ اسلامی را به جهانیان مخابره می‌کند.

وی افزود: در مقابل، حفظ انسجام داخلی و زنده نگه داشتن حضور مسئولانه در جامعه نیز برای مقابله با تهدیدات داخلی و حفظ امنیت ملی ضروری است.

موسوی با رد تقابل میان زیارت اربعین و مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: تقابل‌سازی میان زیارت و مسئولیت اجتماعی، خطایی فاحش است؛ هر دو به یک اندازه حیاتی، مؤکد و غیرقابل چشم‌پوشی هستند.

وی خاطرنشان کرد: ایران امروز به هر دو بال اقتدار خود نیاز دارد؛ رفتن به اربعین موجب گسترش هویت ملی و اسلامی در منطقه می‌شود و ماندن در کشور با نگاهی مسئولانه، امنیت ملی را تقویت می‌کند.

امام جمعه محمودآباد نمونه در پایان تأکید کرد: در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی، زائر اربعین همان مدافع امنیت است و خیابان‌های ایران امتداد مسیر کربلا به شمار می‌رود.

