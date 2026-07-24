به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی درخطبه های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزههای اسلامی، اظهار کرد: یکی از مصادیق قطعی ذکر الهی، نماز است و نماز جمعه نیز به صورت ویژه از برجستهترین مصادیق ذکر خداوند به شمار میرود.
وی با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ»، افزود: خداوند متعال مؤمنان را فرا میخواند که با شنیدن ندای نماز جمعه، همه کارهای خود را رها کرده و برای حضور در این فریضه الهی بشتابند، زیرا در روز جمعه هیچ کاری مهمتر از اقامه نماز جمعه نیست.
امام جمعه گلپایگان با توصیه به برنامهریزی امور روز جمعه بر محور نماز جمعه، تصریح کرد: شایسته است سفرها پس از اقامه نماز جمعه انجام شود و کسبوکارها نیز هنگام برگزاری این فریضه تعطیل شود تا جامعه اسلامی از برکات معنوی و اجتماعی آن بهرهمند گردد.
حجت الاسلام کرامتی با بیان اینکه نماز جمعه علاوه بر آثار عمومی نماز، دارای برکات ویژهای است، خاطرنشان کرد: نماز جمعه نه تنها موجب آمرزش گناهان، تعالی روح و سامانبخشی به زندگی انسان میشود، بلکه آثار اجتماعی منحصر به فردی نیز دارد که مخصوص این فریضه الهی است.
وی مهمترین ویژگی نماز جمعه را ایجاد اجتماع بزرگ مؤمنان دانست و گفت: نماز جمعه بزرگترین اجتماع هفتگی مسلمانان است و باید برآمده از حضور پرشور نمازگزاران در نمازهای جماعت مساجد باشد.
امام جمعه گلپایگان ادامه داد: نماز جمعه عامل وحدتآفرینی، انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی میان مسلمانان است و بر اساس روایات، موجب استحکام امور اجتماعی جامعه اسلامی میشود.
حجت الاسلام کرامتی با تأکید بر نقش نماز جمعه در مقابله با دشمنان اسلام، اظهار کرد: نماز جمعه دشمنشکن است، دشمن را مأیوس میکند، به مؤمنان بصیرت میبخشد، امید را در جامعه اسلامی تقویت میکند و زمینه همدلی، همراهی و همافزایی میان آحاد جامعه را فراهم میسازد.
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