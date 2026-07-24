ترابی: اتحاد مردم و مسئولان ضامن عزت و امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم، بر اهمیت وحدت ملی و نقش آن در مقابله با تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی رباط‌کریم است، اظهار کرد: امروز در شرایط تقابل جمهوری اسلامی ایران با جبهه استکبار، آنچه بیش از هر عامل دیگری عزت، امنیت و اقتدار کشور را تضمین می‌کند، اتحاد مردم با یکدیگر و همدلی میان مردم و مسئولان است.

ترابی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، افزود: وحدت و انسجام ملی تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی و میدانی برای عبور از شرایط حساس و غلبه بر دشمنان به شمار می‌رود.

امام جمعه رباط‌کریم با بیان اینکه تفرقه، خواست دشمن است، تصریح کرد: هرگونه دامن زدن به اختلافات، حرکت در مسیر اهداف دشمن محسوب می‌شود و همه باید برای حفظ انسجام اجتماعی تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه نماز جمعه، آن را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی و از دغدغه‌های مستمر امام خمینی (ره) دانست و خاطرنشان کرد: نماز جمعه همواره بستری برای تقویت وحدت، بصیرت و همبستگی مردم بوده است.

ترابی همچنین با اشاره به سیاست‌های آمریکا، اظهار داشت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اتکا به توان داخلی، حفظ اقتدار و هوشیاری در برابر دشمن، مهم‌ترین راهبرد برای صیانت از منافع ملی و حفظ عزت کشور است.