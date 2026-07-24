دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و ضربه زدن به وحدت ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مبارک‌ترین و نورانی‌ترین میراث‌های امام خمینی(ره) است که با اهتمام ویژه ایشان در نظام اسلامی احیا شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر اهمیت فریضه نماز جمعه تأکید داشتند و معتقد بودند امامت جمعه از سخت‌ترین مسئولیت‌هاست، چراکه امام جمعه باید در جایگاه هدایت، تبیین، روشنگری و ارتباط مستقیم با مردم ایفای نقش کند.

امام جمعه خوی با بیان اینکه نماز جمعه در نگاه رهبران انقلاب صرفاً یک اجتماع عبادی نیست، تصریح کرد: نماز جمعه حلقه‌ای مهم در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی است و امام جمعه باید مسئول انقلاب، سخنگوی انقلاب و تبیین‌کننده مفاهیم معرفتی و انقلابی برای جامعه باشد.

وی ادامه داد: امام جمعه باید با زبان روز، پاسخگوی شبهات باشد و در کنار مردم، نقش پدرانه ایفا کند؛ چراکه امام جمعه پدر همه مردم شهر است و باید نسبت به همه اقشار و جریان‌های جامعه نگاه هدایتگرانه و دلسوزانه داشته باشد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره محتوای خطبه‌های نماز جمعه گفت: خطبه‌ها باید پرمغز، آموزنده، اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرت‌افزا و آرامش‌بخش باشد و نباید زمینه‌ساز اختلاف، بدبینی و حاشیه‌سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی تقابل دشمنان، میدان جنگ نرم و جنگ شناختی است و دشمن با شبهه‌افکنی به دنبال تضعیف ایمان و باورهای مردم است؛ از این رو تریبون نماز جمعه باید در خط مقدم مقابله با این جریان قرار گیرد.

زیارت اربعین؛ جلوه‌ای از قدرت نرم جهان اسلام

امام جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات اسلامی درباره اهمیت نماز جمعه، گفت: در معارف دینی، نماز جمعه جایگاه ویژه‌ای دارد و این اجتماع عظیم، زمینه‌ساز وحدت، انسجام، ذکر الهی و تقویت پیوندهای اجتماعی مؤمنان است.

وی افزود: خداوند متعال در نماز جمعه فرصتی قرار داده است تا جامعه اسلامی علاوه بر عبادت، مسائل مهم خود را بشناسد و در مسیر هدایت، بصیرت و مسئولیت اجتماعی حرکت کند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با اشاره به اهمیت زیارت اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی عظیم اربعین یکی از جلوه‌های بزرگ قدرت نرم اسلام و تشیع است که می‌تواند زمینه معرفی فرهنگ اهل‌بیت(ع) به جهانیان را فراهم کند.

وی افزود: اجتماع میلیونی زائران حسینی، نمادی از عشق، ایمان و وحدت امت اسلامی است و باید این ظرفیت عظیم فرهنگی و معنوی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه خوی با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، تأکید کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف، تضعیف سرمایه اجتماعی و ضربه زدن به وحدت ملت ایران هستند، اما تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که اتحاد مردم در سخت‌ترین شرایط، عامل پیروزی و عبور از مشکلات بوده است.

وی ادامه داد: پیشروان فکری، رسانه‌ها و صاحبان تریبون باید در مسیر افزایش امید، تقویت انسجام اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها برای مردم حرکت کنند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با بیان اینکه دشمن از قدرت ایمان و مقاومت ملت ایران هراس دارد، گفت: آنچه ملت ایران را در برابر تهدیدها حفظ کرده، باورهای دینی، روحیه ایثار و فرهنگ شهادت است.