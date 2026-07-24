به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرری، همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر نقش این فریضه در تقویت وحدت، بصیرت و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

وی که امام جمعه شهرری است، اظهار کرد: نماز جمعه از مهم‌ترین شعائر اسلامی و تریبون نظام، ولایت و رهبری است و همواره نقش مؤثری در تبیین مسائل روز جامعه و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری داشته است.

شاهچراغی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، افزود: حفظ وحدت و همدلی مهم‌ترین نیاز امروز کشور است و همه مردم و مسئولان باید از هرگونه دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی پرهیز کنند، زیرا دشمن در پی سوءاستفاده از شکاف‌های داخلی است.

امام جمعه شهرری تصریح کرد: نقد مسئولان حق مردم است، اما این نقد باید منصفانه، دلسوزانه و به دور از ظلم به افراد باشد و به گونه‌ای مطرح نشود که دشمن آن را نشانه‌ای از ضعف یا اختلاف داخلی تلقی کند.

وی همچنین با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌های دشمن اعتماد کرد و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، وحدت ملی و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین عوامل حفظ عزت و اقتدار کشور هستند.

شاهچراغی در پایان با دعوت به تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: پشتیبانی از ولایت و حفظ انسجام ملی، رمز عبور از شرایط دشوار و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.