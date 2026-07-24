به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا کاوه اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با اشاره به تحولات منطقه و جنایت‌های قدرت‌های استکباری، اظهار کرد: کسانی که امروز در راس نظام سلطه قرار گرفته‌اند، به دور از ارزش‌های انسانی و اخلاقی، با بمباران مناطق مسکونی، کشتار زنان و کودکان و اعمال فشار بر ملت‌های مظلوم، درصدد تحمیل خواسته‌ های خود هستند.

وی افزود: تجربه نشان داده است که زور، تهدید و جنگ هرگز نتوانسته اراده ملت‌های آزاده را در هم بشکند و ملت‌هایی که با وحدت و ایمان در برابر ظلم ایستادگی کرده‌اند، سرانجام به پیروزی دست یافته‌اند.

امام جمعه موقت مهاباد گفت: ملت ایران نیز با تکیه بر وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهبری، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده و امیدواریم نتیجه این مقاومت، شکست قدرت‌های زورگو و تحقق عزت و سربلندی ملت ایران باشد.

ماموستا اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار مخرب شایعه‌پراکنی در جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های جدی فضای امروز، انتشار اخبار نادرست و مطالب تاییدنشده است که می‌تواند آبرو، حیثیت و آرامش افراد و خانواده‌ها را هدف قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه اسلام حفظ آبروی مومن را از بزرگ‌ترین ارزش‌ها می‌داند، افزود: افرادی که بدون تحقیق، بر پایه شنیده‌ها یا با انگیزه‌های شخصی اقدام به انتشار شایعات می‌کنند، علاوه بر ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی در جامعه، مرتکب گناه بزرگی می‌شوند و در برابر پیامدهای آن مسوول هستند.

امام جمعه موقت مهاباد تصریح کرد: چه بسیار خانواده‌هایی که بر اثر شایعه، تهمت و قضاوت‌های نادرست دچار اختلاف، آسیب‌های روحی و حتی فروپاشی شده‌اند و جبران این خسارت‌ها در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست.

وی از شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه خبر یا مطلب، از صحت آن اطمینان حاصل کنند و با پرهیز از بازنشر شایعات، در حفظ آرامش روانی، اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی نقش‌آفرین باشند.