به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی شامگاه جمعه در گفتگویی با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، قرارگاه شهید موسوی در شهرداری قم با هدف ساماندهی اقدامات مرتبط با بازسازی مناطق آسیبدیده و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان تشکیل شد.
وی با اشاره به روند اجرای عملیات بازسازی افزود: از همان جلسات ابتدایی این قرارگاه، بر استفاده از همه ظرفیتهای شهرداری برای جبران خسارتهای وارد شده به منازل شهروندان و سرعتبخشی به فرآیند بازسازی تأکید شد که نتیجه این اقدامات، پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات در شهرک ولایت و ۹۴ درصدی در پردیسان است.
شهردار قم بیان کرد: در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت بحران استان، بخشی از مناطق آسیبدیده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و شرکت عمران معصومیه به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شهرداری قم، مسئولیت اجرای مستقیم عملیات بازسازی در شهرک ولایت و پردیسان را بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: از نخستین روزهای وقوع جنگ، مجموعه مدیریت شهری در حوزههای مختلف خدماترسانی در کنار شهروندان حضور داشته و اقدامات لازم برای کاهش مشکلات ساکنان مناطق آسیبدیده با جدیت دنبال شده است.
برای تملک املاک آسیبدیده ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است
عظیمی با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه تملک واحدهای مسکونی آسیبدیده گفت: بخشی از منازل بر اثر شدت خسارتهای وارده امکان سکونت نداشتند و به همین دلیل، تملک این املاک در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان برای تملک پلاکهای آسیبدیده در شهرک ولایت و پردیسان اختصاص یافته است تا روند ساماندهی این مناطق با سرعت بیشتری دنبال شود.
شهردار قم همچنین به وضعیت منطقه دروازه ری اشاره کرد و اظهار داشت: در این منطقه نیز تعدادی از واحدهای مسکونی بر اثر اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی غیرقابل سکونت شد که برای تملک این پلاکها نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی شهرداری قم اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف رفع مشکلات مالکان و فراهم شدن زمینه بازسازی و ساماندهی مناطق آسیبدیده انجام شده و شهرداری در این مسیر وظایف خود را با جدیت دنبال کرده است.
اسکان ۳۰ خانوار آسیبدیده تأمین شد
عظیمی با اشاره به حمایت از خانوارهایی که منازل آنان در جریان جنگ قابلیت سکونت خود را از دست داده بود، گفت: تأمین محل اسکان این خانوادهها نیز از جمله مأموریتهای قرارگاه شهید موسوی بود که در این زمینه اسکان ۳۰ خانوار فراهم شده است.
وی افزود: برای اجرای این بخش از خدمات، ۲۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری قم هزینه شده تا خانوادههای آسیبدیده در مدت انجام عملیات بازسازی با مشکل اسکان مواجه نشوند.
شهردار قم با تأکید بر اینکه شهروندان صاحبان اصلی شهر هستند، تصریح کرد: شهرداری قم نهادی مردمی است و خدمات مدیریت شهری تنها به اجرای پروژههای عمرانی و برنامههای روزمره محدود نمیشود بلکه در شرایط بحرانی، حوادث و جنگ نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در کنار مردم قرار دارد.
وی گفت: خادمان مردم در مدیریت شهری قم با تمام توان در مسیر خدمترسانی به شهروندان و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم تلاش میکنند تا روند بازگشت شرایط به وضعیت عادی با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.
قم- شهردار قم از پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی بازسازی منازل آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم در شهرک ولایت و پردیسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی شامگاه جمعه در گفتگویی با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، قرارگاه شهید موسوی در شهرداری قم با هدف ساماندهی اقدامات مرتبط با بازسازی مناطق آسیبدیده و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان تشکیل شد.
نظر شما