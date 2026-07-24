کشف محموله ۱۶۱ هزار نخ سیگار قاچاق در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: ماموران کلانتری کوی پلیس مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر توزیع گسترده سیگارهای قاچاق توسط فردی سودجو در شهر مشهد دست یافتند.

فرمانده انتطامی مشهد بیان کرد: ماموران انتظامی با شناسایی متهم موردنظر و کنترل نامحسوس او، محل دپو سیگارهای قاچاق را در محدوده بولوار جمهوری شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در اقدامی ضربتی وارد عمل شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی در این عملیات در بازرسی از خانه موردنظر ۱۶۱ هزار نخ سیگار قاچاق و خارج از چرخه توزیع کشف کردند.

چراغ افزود: فرد متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی و ارزش های ریالی اولیه محموله کشف شده ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.