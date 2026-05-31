پیگیری ممنوعیت فروش مواد دخانی در اطراف حرم رضوی از طریق فرمانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دبیری در نشست اعضای کمیته استانی مبارزه با دخانیات، با اشاره به برخی از ابعاد قصه پرغصه مصرف مواد دخانی اظهار کرد: با همه ظرفیت‌های موجود از نظر علمی و تخصصی و قانونی، مصرف مواد دخانی به یک ابرچالش تبدیل شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: یکی از مخرب‌ترین آثار مصرف مواد دخانی، اثرگذاری در آسیب‌های اجتماعی است. آسیب‌هایی که نه‌تنها به خود فرد، بلکه به اطرافیان او هم خسارات فراوان وارد می‌کند. آسیب‌های جسمی این موضوع، منشا بیماری‌های فراوان از جمله انواع سرطان است. ضمن این که از نظر اقتصادی نیز آسیب‌هایی به خانواده‌ها وارد می‌کند. ضمن این که مصرف‌کنندگان مواد دخانی، می‌توانند برای دیگران نیز خطرآفرین باشند.

وی گفت: متاسفانه نقش بعضی از خانواده‌ها نیز از بازدارنده نسبت به مصرف مواد دخانی به مشوق تبدیل شده است.

دبیری با تاکید بر این که فرهیختگان و جامعه علمی، دانشگاهی و دینی باید کمک کنند تا این مسئله اجتماعی به سامان برسد، افزود: تا زمانی که برای مصرف دخانی جذابیت ایجاد شود، توفیقی در امر مقابله جدی نخواهیم داشت.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار نگران‌کننده در مصرف دخانیات اشاره کرد و گفت: اگر دو یا سه سال پیش نگران آن بودیم که جامعه بانوان ما در معرض آسیب هستند، امروز به جرات می‌توانیم بگوییم در متن آسیب قرار گرفته‌اند.

وی همچنین درباره پیشنهاد ایجاد ممنوعیت فروش مواد دخانی در اطراف حرم مطهر رضوی نیز گفت: این کار را از طریق فرمانداری مشهد پیگیری خواهیم کرد.