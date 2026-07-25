امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز فصل صید میگو، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر با حضور در ۶ اسکله صیادی شهرستان، نسبت به ارزیابی و بازرسی بهداشتی شناورهای صیادی، تجهیزات و مخازن نگهداری صید، یخ مصرفی، وضعیت نظافت شناورها و رعایت الزامات بهداشتی اقدام کردند.

وی افزود: رعایت اصول بهداشتی از نخستین حلقه زنجیره تولید و عرضه آبزیان، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت میگو، پیشگیری از آلودگی‌های میکروبی و افزایش ماندگاری محصول دارد و در نهایت به تأمین غذای سالم و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت نظارت‌های پیشگیرانه دامپزشکی تصریح کرد: بازرسی از شناورهای صیادی پیش از آغاز فصل صید، علاوه بر اطمینان از آمادگی بهداشتی شناورها، زمینه رعایت استانداردهای بهداشتی در مراحل صید، نگهداری، حمل و تخلیه آبزیان را فراهم کرده و از افت کیفیت محصولات شیلاتی جلوگیری می‌کند.

کریمی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، ضمن ارائه آموزش‌ها و توصیه‌های لازم به صیادان و بهره‌برداران، بر استفاده از یخ بهداشتی، شست‌وشو و ضدعفونی مستمر تجهیزات، نگهداری مناسب صید در دمای استاندارد و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی محدود به پیش از آغاز فصل صید نبوده و در طول فصل نیز به‌صورت مستمر در اسکله‌ها، شناورها و مراکز تخلیه و عرضه آبزیان ادامه خواهد داشت تا محصولات دریایی با کیفیت، سالم و بهداشتی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر در پایان با تأکید بر نقش دامپزشکی در صیانت از سلامت جامعه گفت: نظارت بر زنجیره تولید و عرضه آبزیان از مأموریت‌های مهم دامپزشکی است و اجرای این برنامه‌ها نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به سلامت فرآورده‌های شیلاتی دارد.