به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی مسئولان استان، اظهار کرد: متواضعانه، دلسوزانه و پیگیرانه در استان حضور دارید و برای من بسیار مسرت‌بخش بود که مشاهده کردم مسئولان استان یکپارچه، دلسوز و فداکار در حال خدمت هستند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: ما به‌عنوان ایرانی در مقطعی از تاریخ زندگی می‌کنیم که آیندگان به وحدت، انسجام و اقتدار ایران در این مقطع افتخار خواهند کرد. بسیار مهم است که همه ما نقش خود را در این مقطع تاریخی به‌درستی ایفا کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: باید به قدرت انسجامی که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم این انسجام خدشه‌دار شود. دولت و شخص رئیس‌جمهور مصمم هستند که از انسجام ملی صیانت کنند و امروز وظیفه همه ما این است که در کنار یکدیگر، ملت ایران را در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی متحد و منسجم نگه داریم.

وی با بیان اینکه دولت در کنار مردم و مسئولان هرمزگان خواهد بود، ادامه داد: دولت، ملت ایران، مدیران استان و نیروهای مسلح در کنار شما هستند. امروز شما پرچمدار مبارزه و مقاومت هستید و سنگر دفاع از کشور را بر عهده دارید.

وی همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح امروز از مظلوم‌ترین بخش‌های جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مشغول خدمت هستند. ما دست تک‌تک این عزیزان را می‌بوسیم و به داشتن چنین نیروهای فداکاری افتخار می‌کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جمعیت بیش از پنج میلیون نفری جامعه هدف بنیاد شهید گفت: ایران یکی از کشورهایی است که جامعه بزرگ ایثارگری دارد و این جامعه در کنار نقش ارزشمند خود در عرصه‌های مختلف، نقش فرهنگی خود را نیز در مسیر ایستادگی و مقاومت ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی میناب گفت: ما مدیون میناب هستیم و تاریخ نیز مدیون میناب خواهد بود. این منطقه فرصتی برای معرفی جنایات و رسوایی دشمن در اختیار ما قرار داده و نباید اجازه دهیم این فرصت تاریخی از دست برود.

رئیس بنیاد شهید تأکید کرد: میناب باید با یک برنامه بلندمدت و جامع، به یک مقصد مهم تاریخی و فرهنگی در سطح بین‌المللی تبدیل شود. باید از هم‌اکنون برای آینده برنامه‌ریزی کنیم تا میناب به یک پایگاه اندیشه‌ساز و فرهنگ‌ساز تبدیل شود و تاریخ، فرهنگ و اندیشه ایرانی را به نسل‌های آینده و مردم جهان معرفی کند.

وی ادامه داد: هر دستگاه و نهادی که توان مالی، تخصصی، فیزیکی و اجرایی دارد، لازم است در چارچوب یک برنامه جامع میان‌مدت و بلندمدت در خدمت استان باشد. ما نیز در بنیاد شهید این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

رئیس بنیاد شهید پیشنهاد کرد عدد «۱۶۸» به‌عنوان یک نماد ملی برای میناب ثبت و در برنامه‌های فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد و بیان‌کرد: باید روی عدد ۱۶۸ به‌عنوان یک نماد فرهنگی کار کنیم و حتی پیشنهاد می‌کنم روز ۱۶۸ هر سال به‌عنوان «روز میناب» در تقویم فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.

معاون رییس جمهور افزود: تقویت و به‌روزرسانی آزمایشگاه تشخیص DNA استان را شخصاً پیگیری خواهم کرد و باید بررسی شود که چه کمبودهایی وجود دارد تا این مرکز تجهیز و تقویت شود.

موسوی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت روان آسیب‌دیدگان حوادث اخیر گفت: باید از ظرفیت وزارت بهداشت، انجمن‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی و سایر متخصصان برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده استفاده کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های توانبخشی استان بیان کرد: احیای مرکز توانبخشی باید در برنامه قرار گیرد و تلاش می‌کنیم این مرکز در هفته دولت به بهره‌برداری برسد. همچنین یک ساختمان دیگر نیز برای استفاده از ظرفیت‌های بنیاد آماده خواهد شد و آمبولانس مورد نیاز نیز در مردادماه تحویل داده می‌شود. ما به نمایندگی از دولت در کنار مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان استان هستیم و هر اقدامی که برای تقویت این استان و حل مشکلات مردم نیاز باشد، با تمام توان پیگیری خواهیم کرد.