معجزه همدلی؛ پایداری برق هرمزگان در نتیجه صرفه جویی مردم سراسر ایران

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: این روزهای گرم تابستان همدلی با مردم خون گرم جنوب که امروزه طلاییه دار دفاع از میهن اسلامی هستند و در خط مقدم جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خونخوار شجاعانه می جنگند، کار نسبتا ساده ای است، با قدم های کوچک و محدود کردن مصرف انرژی و پرهیز از اسراف حتی با خاموش کردن یک لامپ اضافی میتوان یاریگر مردم جنوب ایران در این روزهای سخت تابستان بود.
باد داغ و جان سوز هرمزگان آن هم در چله خرماپزان مردادماه فقط با جهاد صرفهجویی ملت شریف ایران قابل تحمل می شود، مردم جنوب ایران از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان و سیستان پنجه در پنجه دشمنی هستند که یک جنایتکار تمام عیار و یک رژیم ضد بشر است و این ویژگی سفاک بودن خود را بارها و بارها به معرض دید عیان ساخته است.
جنایت میناب، حمله به ۶ پل راهبردی در هرمزگان طی یک شب، هدف قرار دادن زیرساخت های برق و آب در پهنای هرمزگان، استانی که بیشترین حجم حملات به سوی آن بوده است، تنها مقدار کمی از جنایت های رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران و مردم جنوب بوده است.
حالا مردم ایران قوی می توانند به یاری سکانداران جنگ آمده و با مصرف بهینه و اصولی منطبق بر نیاز خود باعث قطع زنجیره، قطعی برق در استان هرمزگان شوند، سنت حسنه قناعت که در مقابل با اسراف و مصرف بی رویه است تحت عنوان مبارک جهاد صرفهجویی یک راه نجات برای این پیچ گرم تابستان است.
همراهی مردم خاموشیها را از هرمزگان دور کرد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با قدردانی از مشارکت مردم در پویش ملی صرفهجویی برق گفت: همراهی مشترکان در روزهای اخیر موجب کاهش ۹۳ مگاواتی مصرف برق در هرمزگان و رفع محدودیتهای برق از دوشنبه تاکنون شده و تداوم این شرایط در گرو استمرار صرفهجویی است.
حمید ساعدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل تابستان اظهار کرد: افزایش دمای هوا در هرمزگان و سراسر کشور، همراه با رطوبت بالای استان، باعث رشد قابل توجه مصرف برق شده و اکنون به اوج مصرف تابستان رسیدهایم؛ از این رو صرفهجویی در مصرف برق بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی بار شبکه کشور با مشارکت مردم
وی با اشاره به اجرای پویش ملی «همدلی برای کاهش مصرف برق» افزود: شرکت توانیر از هفته گذشته از مردم درخواست کرد با پیوستن به این پویش، برای تأمین برق استانهای جنوبی از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه این درخواست با استقبال مردم روبهرو شد و مشارکت مشترکان موجب شد بار شبکه برق کشور حدود یکهزار و ۵۲۰ مگاوات کاهش یابد که دستاورد بسیار ارزشمندی برای عبور از روزهای اوج مصرف بود.
ساعدپناه ادامه داد: به دنبال این همکاری، از روز دوشنبه تاکنون محدودیتهای اعمالشده در هرمزگان برداشته شده و در حال حاضر هیچ خاموشی برنامهریزیشدهای در استان اعمال نمیشود.
کاهش ۹۳ مگاواتی مصرف برق در هرمزگان
وی با بیان اینکه مردم هرمزگان نیز نقش مؤثری در موفقیت این پویش داشتند، گفت: از زمان آغاز این پویش تاکنون، مصرف برق استان نسبت به روزهای قبل حدود ۹۳ مگاوات کاهش یافته که همین موضوع امکان تأمین پایدار برق و حذف خاموشیها را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تأکید کرد: البته استمرار این شرایط نیازمند تداوم همراهی مردم در بخشهای خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و صنعتی است تا بتوانیم بدون اعمال محدودیت، برق پایدار را در روزهای باقیمانده تابستان تأمین کنیم.
استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات شب منتقل شود
ساعدپناه با ارائه توصیههایی برای مدیریت مصرف برق گفت: از مردم درخواست میکنیم کولرهای اضافی را خاموش کنند و از روشن ماندن لامپهای غیرضروری جلوگیری شود. همچنین استفاده از وسایل پرمصرفی مانند اتو، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی را از ساعات گرم روز به اواخر شب یا ابتدای صبح منتقل کنند.
وی افزود: رعایت این نکات بهویژه در فاصله ساعات صبح تا حدود ساعت ۱۷ یا ۱۸، کمک شایانی به پایداری شبکه برق خواهد کرد و مانع از اعمال محدودیتهای احتمالی میشود.
ساعدپناه در پایان با قدردانی از مردم هرمزگان و دیگر استانهای کشور اظهار کرد: از همه هموطنانی که در پویش همدلی برای کاهش مصرف برق مشارکت کردند صمیمانه تشکر میکنم. این همراهی و همدلی، نقش مهمی در تأمین برق پایدار استانهای جنوبی و عبور موفق از روزهای گرم تابستان داشته است.
حجتالاسلام خانجانی: جهاد صرفهجویی در آب و برق، همدلی برای پایداری هرمزگان است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان با بیان فراخوان «جهاد صرفهجویی»، از همه مردم این شهرستان و استان هرمزگان خواست تا با مدیریت مصرف آب و برق، یاریگر یکدیگر در عبور از روزهای گرم تابستان باشند و تأکید کرد: صرفهجویی، نه یک توصیه، که یک مسؤولیت اخلاقی و دینی در برابر همسایگان و هماستانیهایمان است.
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا و فشار مضاعف بر شبکههای آب و برق در استان هرمزگان، از عموم مردم فهیم پارسیان خواست تا با پیوستن به پویش «جهاد صرفهجویی»، سهم خود را در پایداری منابع استان ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه استان هرمزگان این روزها با یکی از سختترین پیکهای مصرف انرژی روبهرو است، گفت: ما در شهرستان پارسیان و کل هرمزگان، یک خانواده بزرگ هستیم. وقتی در خانهای از برق یا آب کمتر مصرف کنیم، یعنی به خانه همسایه، محله دیگر و روستای همجوار کمک کردهایم. این عین همدلی است.
حجتالاسلام خانجانی با اشاره به آموزههای دینی در پرهیز از اسراف، افزود: در فرهنگ اسلامی، اسراف حتی در جایی که آب فراوان است هم جایز نیست؛ چه رسد به امروز که منابع آبی و برق در هرمزگان با تنش مواجه است. صرفهجویی، یک جهاد مقدس برای ماندگاری این نعمتها در استان ماست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان با تأکید بر نقش مساجد و هیئتهای مذهبی در ترویج این فرهنگ، تصریح کرد: از تمامی روحانیون، مداحان و فعالان فرهنگی شهرستان میخواهیم که در سخنرانیها، محافل دینی و حتی کانالهای محلی، پیام صرفهجویی را به زبان ساده و مؤثر به مردم برسانند. این وظیفه دینی و اجتماعی ماست.
وی در ادامه به راهکارهای عملی و متناسب با اقلیم گرم هرمزگان اشاره کرد و گفت: استفاده از سایهبان برای کولرهای گازی، شستن حیاط با جارو به جای آب شلنگ، خاموش کردن لامپهای اضافی در ساعات روشنایی روز، و کوتاه کردن زمان استحمام، کارهایی بسیار ساده اما تأثیرگذارند که هر خانواده پارسیانی میتواند آنها را به راحتی انجام دهد. همین کارهای کوچک، وقتی جمع شوند، استان را از بحران خارج میکنند.
حجتالاسلام خانجانی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مردم شهرستان پارسیان در سنوات گذشته، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همزبانی مردم شریف هرمزگان، بتوان از این روزهای سخت تابستان با کمترین تنش و بیشترین آرامش عبور کرد و تأکید کرد: ما در اداره تبلیغات اسلامی پارسیان، آماده هرگونه همکاری و فرهنگسازی در این زمینه هستیم و از همه مردم میخواهیم که این پویش را به یک فرهنگ عمومی در استان تبدیل کنیم.
حجتالاسلام حسنی: صرفهجویی در برق، سنت حسنه همدلی با مردم هرمزگان در گرما است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوموسی گفت: در این روزهای گرم سال، از همه مردم عزیز ایران می خواهم تا با مصرف بهینه برق، یاریگر هموطنان خود در این استان باشند چرا که صرفهجویی، نه یک توصیه اداری، بلکه یک ارزش دینی و اخلاقی است.
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره بوموسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گرم و پرمصرف تابستان، با مدیریت سادهترین رفتارهای روزمره، به مردم هرمزگان که این روزها فشار شدید گرما را تحمل میکنند، کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه مصرف بالای برق در سراسر کشور، به ویژه در استانهای جنوبی، باعث فشار بر شبکه سراسری شده است، گفت: ما به عنوان یک مجموعه دینی، وظیفه خود میدانیم که فرهنگ صرفهجویی را در جامعه ترویج دهیم. صرفهجویی فقط یک دستور اداری نیست؛ بلکه یک سنت حسنه و آموزهای ارزشمند در اسلام است که پرهیز از اسراف و تبذیر را به ما یادآوری میکند.
حجتالاسلام حسنی با تأکید بر اینکه همه ما در یک کشور زندگی میکنیم و کاهش مصرف در تهران یا اصفهان، یعنی تأمین برق بیشتر برای بیمارستانها، منازل و مشاغل هرمزگان»، افزود: انتظار نداریم مردم در گرما کلافه شوند، بلکه از آنان میخواهیم با کارهای سادهای مانند روشن نکردن وسایل غیرضروری، استفاده از دور کند کولرها و خاموش کردن لامپهای اضافی، به این پویش دینی و ملی بپیوندند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره بوموسی در پایان با تشکر از همدلی و همکاری مردم در سالهای گذشته، گفت: ما در این اداره نیز به نوبه خود، ضمن ترویج این فرهنگ در جزیره، از تمامی ائمه جمعه و روحانیون سراسر کشور میخواهیم که مردم را در خطبهها و محافل دینی به این خیر جمعی دعوت کنند. ما به برکت همدلی، از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد.
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