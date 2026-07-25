به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که رسانهها با چالشهای اقتصادی، کاهش مخاطب، افزایش هزینههای تولید و تهدیدهای ناشی از فعالیت رسانههای غیرحرفهای مواجهاند، مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای استان اصفهان صبح شنبه در نشستی با پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، مهمترین دغدغههای این حوزه را مطرح کردند؛ از ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزهای رسانهای و تشکیل نظام صنفی رسانه تا حمایت از رسانههای محلی، حل مشکلات کاغذ و آگهی و بازگشت اعتبار از دسترفته حرفه روزنامهنگاری.
نشست مدیران روزنامهها و رسانههای استان اصفهان با پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، به محلی برای طرح صریح مطالبات فعالان رسانهای استان تبدیل شد؛ نشستی که در آن مدیران رسانهها ضمن تأکید بر جایگاه مهم رسانه در شرایط جنگ ترکیبی و مدیریت افکار عمومی، نسبت به برخی روندهای موجود در حوزه رسانه از جمله صدور گسترده مجوزها، ضعف نظام ارزیابی رسانهها و مشکلات اقتصادی مطبوعات هشدار دادند.
قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است؛ امنیت شغلی خبرنگاران باید جدی گرفته شود
سیدمهدی رضوی، عضو خانه مطبوعات استان اصفهان در این نشست با اشاره به برخی چالشهای ساختاری حوزه رسانه اظهار کرد: بسیاری از دغدغههای اصلی رسانهها توسط دوستان مطرح شد، اما چند موضوع همچنان نیازمند پیگیری جدی است که یکی از مهمترین آنها، بازنگری در قانون مطبوعات است.
وی افزود: قانون مطبوعات سالهاست بهروزرسانی نشده و در طول این مدت، تحولات گستردهای در فضای رسانهای، فناوریهای ارتباطی و شیوههای تولید و انتشار محتوا رخ داده است؛ بنابراین بازنگری در این قانون میتواند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دهد.
رضوی با اشاره به فرآیند صدور و تمدید مجوزهای رسانهای گفت: کاهش بروکراسیهای اداری، تسریع در رسیدگی به پروندهها و بازنگری در برخی فرآیندهای صدور و تمدید پروانه فعالیت رسانهها از مطالبات جدی مدیران رسانهای است.
وی با بیان اینکه ارتباط مستمر میان هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانههای استانها میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد، پیشنهاد کرد: یک کارگروه دائمی میان هیئت نظارت، خانه مطبوعات کشور و خانههای مطبوعات استانها تشکیل شود تا مسائل رسانهها به صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.
عضو خانه مطبوعات استان اصفهان ادامه داد: این ارتباط میتواند به شکل نشستهای فصلی دنبال شود تا مشکلات رسانههای محلی و استانی پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، مورد بررسی قرار گیرد.
رضوی همچنین خواستار افزایش اختیارات استانها در حوزه رسانه شد و گفت: همانطور که بسیاری از مدیران استانی تلاش میکنند اختیارات بیشتری از دستگاههای ملی دریافت کنند، در حوزه رسانه نیز میتوان بخشی از اختیارات اجرایی را به استانها واگذار کرد تا روند رسیدگی به امور رسانهها تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت رسانهای استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان یکی از قطبهای رسانهای کشور است و توجه ویژه به رسانههای محلی این استان میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
رسانهها در بحران نیازمند زیرساخت پایدار هستند
رضوی همچنین با اشاره به شرایط جنگی و بحرانهای اخیر، گفت: در شرایطی که رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارند، باید زیرساختهای لازم برای فعالیت آنها فراهم شود.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی رسانهها در شرایط بحرانی، دسترسی پایدار به اینترنت و ابزارهای ارتباطی است. رسانه نمیتواند در زمانی که جامعه بیش از همیشه نیازمند اطلاعرسانی دقیق است، با محدودیتهای زیرساختی مواجه شود.
وی با طرح این پرسش که «هیئت نظارت بر مطبوعات چه برنامه مشخصی برای حمایت از رسانههای محلی در شرایط سخت دارد؟»، تأکید کرد: رسانههای استانی باید در برنامههای حمایتی کشور جایگاه مشخصی داشته باشند.
پیشنهاد ایجاد سازوکار استانی برای صدور مجوز رسانه
نرجس گلشن، رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به موضوع صدور مجوزهای رسانهای اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش تعداد رسانهها، تمرکز فرآیند صدور مجوز در تهران است.
وی گفت: در فرآیند فعلی، بسیاری از مستنداتی که متقاضیان ارائه میکنند، بیشتر عمومی است و الزاماً نشاندهنده تخصص و توانمندی حرفهای آنها نیست.
گلشن افزود: همچنین در روند صدور مجوز، نیازسنجی واقعی از فضای رسانهای استانها انجام نمیشود؛ در حالی که باید مشخص شود هر استان به چه نوع رسانههایی نیاز دارد و چه تعداد رسانه میتواند فعالیت مؤثر داشته باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از رسانههای جدید، رسانههای عمومی هستند و کمتر شاهد شکلگیری رسانههای تخصصی مورد نیاز استانها هستیم.
رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان پیشنهاد کرد: سازوکاری مشابه هیئت نظارت بر مطبوعات در استانها ایجاد شود یا حداقل بخشی از اختیارات به استانها واگذار شود تا فرآیند صدور مجوز دقیقتر و متناسبتر با نیازهای منطقهای انجام شود.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل سازمان نظام رسانهای تأکید کرد و گفت: وجود چنین ساختاری میتواند به تعیین استانداردهای حرفهای، ساماندهی رسانهها و حمایت هدفمند از فعالان این حوزه کمک کند.
رسانهها خط مقدم جنگ روایتها هستند؛ دولت باید بسته تابآوری رسانهای تدوین کند
پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، در این نشست ضمن قدردانی از مدیران رسانهای استان اصفهان و خانه مطبوعات کشور و استان، با اشاره به شرایط خاص کشور و نقش رسانهها در مدیریت افکار عمومی اظهار کرد: امروز در شرایط یک جنگ ترکیبی قرار داریم؛ جنگی که تنها در میدان نظامی تعریف نمیشود و رسانه، دیپلماسی و حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز از عرصههای اصلی آن هستند.
وی با بیان اینکه رسانهها در چنین شرایطی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، افزود: دوران بحران و جنگ فرصت مناسبی است تا رسانهها مروری بر عملکرد خود داشته باشند و بررسی کنند تا چه اندازه در اطلاعرسانی دقیق، تحلیل درست، اقناع مخاطب، راستیآزمایی اخبار و مقابله با شایعات موفق عمل کردهاند.
پاکآیین تصریح کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف رسانهها، ارتقای سواد رسانهای جامعه است. سواد رسانهای فقط در دانشگاهها و دورههای آموزشی شکل نمیگیرد، بلکه خود رسانهها مهمترین بستر برای آموزش مردم در تشخیص اخبار جعلی، شناخت عملیات روانی دشمن و مواجهه صحیح با جریانهای اطلاعاتی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی مسئولانه در شرایط بحران گفت: رسانه باید ضمن حفظ آرامش جامعه، از ایجاد التهاب و بزرگنمایی پرهیز کند و اطلاعات دقیق، کاربردی و مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهد.
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات افزود: این موضوع به معنای محدود کردن رسانهها یا ایجاد فضای بسته نیست، بلکه فرصتی است تا رسانهها بتوانند چالشها، مطالبات و نقدهای خود را با سازوکارهای منطقی به مسئولان منتقل کنند و در کاهش دامنه بحرانها نقشآفرین باشند.
رسانهها باید همبستگی اجتماعی را تقویت کنند
پاکآیین با اشاره به نقش رسانهها در تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: رسانهها در شرایط بحران علاوه بر اطلاعرسانی صحیح، وظیفه دارند تصویر واقعی از همدلی، همکاری و اقدامات داوطلبانه مردم ارائه کنند.
وی با بیان اینکه انسجام اجتماعی تنها به معنای یکسان فکر کردن نیست، افزود: ممکن است افراد و گروهها دیدگاههای متفاوتی داشته باشند، اما در شرایطی که منافع ملی و امنیت کشور مطرح است، باید بر نقاط مشترک تأکید شود.
وی ادامه داد: جامعه نیازمند تحلیل، آیندهنگری و ارائه دیدگاههای منطقی است و رسانهها باید با تولید محتوای مستند و دارای پشتوانه کارشناسی، اعتماد مخاطب را حفظ کنند.
پاکآیین با اشاره به جایگاه رسانههای محلی گفت: رسانههای استانی نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق دارند و همین هویتهای محلی، پایه تقویت هویت ملی و سرمایه اجتماعی کشور هستند.
وی افزود: استان اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و علمی، ظرفیت ویژهای در حوزه رسانه دارد و رسانههای این استان میتوانند نقش مهمی در تصویرسازی درست از توانمندیهای کشور ایفا کنند.
ضرورت تدوین بسته حمایتی برای رسانهها در شرایط بحران
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با اشاره به مشکلات اقتصادی رسانهها گفت: همانطور که رسانهها باید برای افزایش تابآوری جامعه تلاش کنند، خود رسانهها نیز نیازمند تابآوری هستند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای نیروی انسانی، بیمه، کاغذ، تجهیزات و سایر نهادههای تولید محتوا، فعالیت بسیاری از رسانهها را دشوار کرده است و اگر برای این شرایط تدبیری اندیشیده نشود، احتمال تعطیلی رسانههای معتبر وجود دارد.
پاکآیین گفت: رسانههای حرفهای در شرایط بحران نباید از چرخه فعالیت خارج شوند؛ چراکه بازگرداندن نیروهای متخصص و احیای یک رسانه تعطیلشده هزینههای بسیار بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش رسانه در جنگ ترکیبی افزود: وقتی رسانه یکی از خطوط مقدم مقابله با عملیات روانی و تبلیغات دشمن است، باید برای حفظ توان آن نیز برنامهریزی شود.
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد کرد: دولت باید یک بسته جامع حمایت از رسانهها در شرایط بحران طراحی کند؛ بستهای که تنها محدود به افزایش یارانه نباشد، بلکه موضوعاتی مانند زیرساخت ارتباطی، اینترنت، حمایتهای اقتصادی، دسترسی به اطلاعات و کاهش هزینههای فعالیت رسانهای را نیز در بر بگیرد.
حمایت از رسانههای محلی و استانی باید در اولویت باشد
پاکآیین با تأکید بر اهمیت رسانههای محلی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای حمایت از رسانههای استانی و محلی، یک بسته حمایتی ویژه طراحی کند.
وی افزود: رسانههای محلی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، شناخت دقیقتر مسائل منطقهای و نقش آنها در تقویت هویت بومی، در بسیاری از موارد میتوانند حتی کارکردی فراتر از رسانههای ملی داشته باشند.
وی پیشنهاد کرد: کارگروهی در سطح دولت با حضور دستگاههای مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا راهکارهای حمایت از اقتصاد رسانه در شرایط بحران را بررسی و اجرا کند.
پاکآیین گفت: این کارگروه میتواند موضوعاتی مانند تأمین کاغذ مناسب برای رسانههای چاپی، حمایت از زیرساختهای دیجیتال، تسهیل دسترسی رسانهها به اینترنت، حمایت از قراردادهای تبلیغاتی و تقویت امنیت سایبری رسانهها را بررسی کند.
خانه مطبوعات باید از مطالبهگری صرف به ارائه راهکار برسد
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با اشاره به نقش خانههای مطبوعات اظهار کرد: خانه مطبوعات باید علاوه بر طرح مطالبات رسانهها، به یک مجموعه ارائهکننده راهکار تبدیل شود.
وی گفت: یک تشکل صنفی قدرتمند باید بتواند در کنار دولت و رسانهها برای حل مسائل راهحل ارائه دهد و در اجرای این راهحلها نیز مشارکت کند.
پاکآیین با اشاره به ظرفیت خانه مطبوعات استان اصفهان افزود: وجود تعامل میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و فعالان رسانهای استان، فرصت مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات حوزه رسانه فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی باید حفظ جایگاه رسانه، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد شرایطی باشد که رسانههای حرفهای بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
نشست مدیران رسانههای اصفهان با نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، تصویری روشن از مهمترین چالشهای امروز رسانه کشور ارائه کرد؛ از یک سو مدیران رسانه نسبت به کاهش اعتبار حرفهای، صدور گسترده مجوزهای بدون پشتوانه تخصصی، مشکلات اقتصادی و نبود ساختار صنفی قدرتمند هشدار دادند و از سوی دیگر بر ضرورت حمایت حاکمیت از رسانههای معتبر و حرفهای تأکید شد.
آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت بازگشت نگاه تخصصی به حرفه روزنامهنگاری بود؛ حرفهای که برخلاف تصور عمومی، صرفاً انتشار خبر نیست، بلکه نیازمند دانش، تجربه، مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی است.
ساماندهی فرآیند صدور مجوزها، ایجاد نظام ارزیابی واقعی رسانهها، تشکیل نظام صنفی رسانه، حمایت اقتصادی از رسانههای حرفهای و افزایش نقش رسانههای محلی میتواند بخشی از مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت مرجعیت رسانهای باشد.
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