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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

بازگشایی مسیرهای سخت‌گذر ییلاقی مشگین‌شهر

بازگشایی مسیرهای سخت‌گذر ییلاقی مشگین‌شهر

اردبیل- رئیس اداره امور عشایر شهرستان مشگین‌شهر گفت: با تلاش راه‌سازی امور عشایر مسیرهای سخت‌گذر ییلاقی چندین منطقه بازگشایی شد و عملیات بهسازی راه‌های عشایری در مسیرهای جدید ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میکائیلی از بازگشایی مسیرهای سخت‌گذر ییلاقی با تلاش شبانه‌روزی واحد راه‌سازی این اداره خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تسهیل تردد کوچندگان و خدمات‌رسانی بهتر به جامعه عشایری انجام شد.

وی افزود: مسیر یَهَری (طایفه عیسی‌لو)، مناطق شایخانلو، قره‌گؤل، قوتورسویی، شابیل و رضوان (طایفه طالش‌میکائیل)، مناطق چاخناق و طاووس گؤلی (طایفه مغانلو) و نیز شاه‌بلاغی و هوشنگ میدانی (طایفه خلفه‌لو) بازگشایی شده است.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به برنامه هفته جاری گفت: عملیات تسطیح و بازگشایی مسیرهای چکی‌چای، قیزیل‌بره، اطراف جهادآباد، ساربان‌لار و قیلچیق‌لو نیز به فضل الهی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6898328

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