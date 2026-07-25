به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میکائیلی از بازگشایی مسیرهای سختگذر ییلاقی با تلاش شبانهروزی واحد راهسازی این اداره خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تسهیل تردد کوچندگان و خدماترسانی بهتر به جامعه عشایری انجام شد.
وی افزود: مسیر یَهَری (طایفه عیسیلو)، مناطق شایخانلو، قرهگؤل، قوتورسویی، شابیل و رضوان (طایفه طالشمیکائیل)، مناطق چاخناق و طاووس گؤلی (طایفه مغانلو) و نیز شاهبلاغی و هوشنگ میدانی (طایفه خلفهلو) بازگشایی شده است.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان مشگینشهر با اشاره به برنامه هفته جاری گفت: عملیات تسطیح و بازگشایی مسیرهای چکیچای، قیزیلبره، اطراف جهادآباد، ساربانلار و قیلچیقلو نیز به فضل الهی ادامه خواهد یافت.
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