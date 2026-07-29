عکاس جوان ایرانی در بین برترین عکاسان حیات وحش جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سایت عکاسی ۱۲۱Clicks فهرستی از بهترین عکاسان حیات وحش در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد که در بین آنها محمدعلی رونیاسی عکاس جوان ۲۵ ساله ایرانی نیز به عنوان نفر یازدهم لیست منتشر شده است.

در سال ۲۰۲۵، حیات‌وحش با تمام عظمت، خشونت و زیبایی خیره‌کننده‌اش خودنمایی کرد و عکاسانی که برای ثبت این لحظات به دل طبیعت زدند نیز عملکردی فراموش‌نشدنی داشتند. عکاسی حیات‌وحش امسال به سطحی تازه رسید، از جنگل‌های خاموش و توندراهای یخ‌زده (گیاهان کم رشد) گرفته تا تالاب‌هایی که از جنب‌وجوش پرندگان سرشار بودند.

سایت ۱۲۱Clicks در طول سال، آثار عکاسانی از سراسر جهان را معرفی کرد که استعداد و خلاقیت آنها شگفت‌انگیز بود. در طول سال ۲۰۲۵، این وب‌سایت آثار ۶۷ عکاس برتر حیات‌وحش را منتشر کرد؛ هنرمندانی که هر یک با نگاه منحصربه‌فرد، صبر مثال‌زدنی و احترام عمیق به طبیعت، تصاویری ماندگار خلق کردند. در این بین محمدعلی رونیاسی عکاس جوان ایرانی نفر یازدهم لیست برترین‌های حیات وحش دنیا قرارگرفته است.

تصاویر این عکاسان مخاطب را وادار می‌کند لحظه‌ای مکث کند و با دقت به آنها بنگرد. این هنرمندان، لحظاتی قدرتمند از زندگی جانوران، رفتارهای صمیمانه و کمتر دیده‌شده حیوانات و همچنین تصاویری نفس‌گیر از پرندگان را ثبت کرده‌اند؛ عکس‌هایی که حال‌وهوایی کاملاً سینمایی دارند و بدون اغراق، روایتگر لحظات واقعی طبیعت هستند.

آنچه این فهرست را متمایز می‌کند، تنها کیفیت بالای تصاویر یا ثبت گونه‌های نادر نیست؛ بلکه قدرت روایتگری این آثار است. بسیاری از این عکاسان ساعت‌ها و حتی روزها منتظر می‌مانند تا تنها یک فریم ایده‌آل را ثبت کنند. آنها شناخت عمیقی از نور، رفتار جانوران و زمان‌بندی مناسب دارند و همین موضوع باعث شده عکس‌هایشان تنها نمایش‌دهنده حیوانات نباشد، بلکه حس سکوت جنگل، هیجان یک شکار یا ظرافت پرواز یک پرنده را نیز به بیننده منتقل کند.

در توضیح سایت ۱۲۱Clicks درباره هنرمند ایرانی نوشته شده است: «محمدعلی رونیاسی عکاس جوان حیات‌وحش ایرانی است که آثارش ترکیبی از علاقه، هدفمندی و دغدغه حفاظت از طبیعت هستند. او که در میان چشم‌اندازهای طبیعی و بکر همدان رشد کرده، دوران کودکی و نوجوانی خود را با پیاده‌روی در دره‌ها، تالاب‌ها و مناطق بیابانی گذراند تا زیبایی خام و دست‌نخورده طبیعت را از نزدیک تجربه کند.

او در ۱۲ سالگی نخستین دوربین خود را خرید و از آن زمان مسیرش تغییر کرد؛ کنجکاوی کودکانه‌اش به مأموریتی برای ثبت و حفاظت از تنوع زیستی ایران تبدیل شد. تصاویر او طیف گسترده‌ای از سوژه‌ها را شامل می‌شوند؛ از پرندگان کوچک آوازخوان در میان نیزارها گرفته تا بزهای وحشی در ارتفاعات صخره‌ای. اما در همه این تصاویر، یک ویژگی مشترک وجود دارد: تلاش برای ثبت شخصیت، رفتار و فضای زندگی واقعی حیوانات. برای رونیاسی، عکاسی چیزی فراتر از زیبایی‌شناسی و ثبت تصاویر زیباست؛ این هنر ابزاری برای آموزش و حفاظت از طبیعت محسوب می‌شود. آثار او به مخاطبان کمک می‌کنند تا نسبت به گونه‌های در معرض تهدید و اکوسیستم‌های شکننده خاورمیانه احساس همدلی بیشتری پیدا کنند. عکاسی او صادقانه، عمیق و سرشار از داستان‌گویی است؛ داستان‌هایی که انسان را به مراقبت بیشتر از جهان طبیعی دعوت می‌کنند.»

بر این اساس، لیست برترین عکاس‌های حیات وحش ۲۰۲۵، ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است.