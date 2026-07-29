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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

قاتل فراری در مراغه دستگیر شد

قاتل فراری در مراغه دستگیر شد

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: قاتل فراری که برادر زن خود را به قتل رسانده و پدر خانمش را نیز زخمی و متواری شده بود در کمتر از ۸ ساعت توسط پلیس مراغه دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از محلات مراغه، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد اعزام و در بررسی صحنه جرم مشخص می گردد که داماد ۳۰ ساله خانواده بر اثر مشاجره و درگیری ، برادر خانم ۳۱ ساله خود را با سلاح گرم به قتل رسانده و پدر خانمش را نیز مجروح و متواری شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع سریعا اکیپ ویژه ای از کاراگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل تشکیل و با تلاش های صورت گرفته قاتل کمتر از ۸ ساعت در یکی از شهرستان های استان همجوار دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مراغه افزود : قاتل پس از دستگیری به اتهام وارده به علت اختلاف خانوادگی اعتراف و در بازرسی از منزل متهم، یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه یک تیغه خشاب با ۲۵ تیر جنگی کشف و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6903115

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