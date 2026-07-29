واکنش رئیس پارلمان عراق به حمله آمریکایی-سعودی به حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای تجاوز انجام شده به مقرهای نیروهای امنیتی عراق که منجر به شهید و مجروح شدن چندین نفر شده است را به شدت محکوم کرد و گفت که این تجاوز نقض غیرقابل قبول حاکمیت عراق و تجاوز به امنیت و ثبات و نهادهای امنیتی دولت است که به وظایف خود در حفظ میهن و دفاع از آن عمل می‌کند.

وی تاکید کرد که حاکمیت عراق و تمامیت ارضی آن خط قرمزی است که هرگونه تعرض به آن مردود است و احترام به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل مستلزم خودداری از هر اقدام نظامی است که ناقض حاکمیت کشورها بوده یا امنیت و ثبات آن‌ها را تهدید کند.

وی در ادامه از علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواستار انجام تحقیقات جامع و شفاف در خصوص این تجاوز و اتخاذ تمامی اقدامات دیپلماتیک و قانونی‌ای شد که حقوق عراق و حاکمیت آن را حفظ می‌کند.

رئیس پارلمان عراق در ادامه از الزیدی خواست تا طرف‌های مجری هرگونه اقدامات خصمانه‌ انجام شونده از خاک عراق علیه کشورهای همسایه شناسایی و مطابق احکام قانون در راستای پایبندی به مفاد قانون اساسی عراق مبنی بر عدم استفاده از خاک عراق به عنوان مقر یا کریدوری برای هرگونه تجاوز به هر کشور و عدم اجازه برای استفاده از آن به عنوان مبدا اقداماتی که امنیت و ثبات کشورهای همسایه را به خطر می‌اندازد، عاملان آن پاسخگو شوند.

الحلبوسی در ادامه بر ضرورت بی طرف نگه داشتن عراق از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و عدم کشاندن آن به جنگ‌ها تاکید و اعلام کرد که منفعت عالی ملی ایجاب می‌کند که عراق عرصه‌ای برای ثبات و گفتگو و همکاری باشد نه میدانی برای تصفیه حساب‌ها یا تبادل پیام‌های نظامی.

وی در پایان به خانواده‌های شهدا تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد و از خداوند متعال خواست که عراق و ملت آن را حفظ کند و نعمت امنیت و ثبات را بر این کشور جاودانه گرداند.