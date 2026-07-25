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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

پیگیری اردوی پاراآسیایی دختران دونده در دو گروه

پیگیری اردوی پاراآسیایی دختران دونده در دو گروه

اردوی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی در قالب دو گروه دوندگان و پرتابگران و در دو ورزشگاه مجزا پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان از روز دوشنبه ۵ مردادماه در تهران و دو مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب و شهید شیرودی آغاز می‌شود.


این اردو با حضور ۲۰ ملی‌پوش دعوت‌شده و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار خواهد شد و تا ۱۸ مردادماه ادامه دارد. ورزشکاران حاضر در این مرحله از اردو، تمرینات تخصصی خود را در ماده های مختلف پیگیری خواهند کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمرینات فنی و بدنسازی دوندگان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب و پرتابگران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی انجام و عملکرد ورزشکاران از سوی کادر فنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فدراسیون پارادوومیدانی در سال منتهی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، برگزاری اردوهای منظم و مستمر را در دستور کار قرار داده تا ملی‌پوشان کشورمان با آمادگی کامل در این رویداد مهم پاراآسیایی به میدان بروند.

کد مطلب 6898364

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