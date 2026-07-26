ژاک اودیار در دنیای وحشت؛ همکاری دوباره با نتفلیکس پس از «امیلیا پرز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ژاک اودیار پس از آن که «امیلیا پرز» در اسکار سال گذشته نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد، بار دیگر برای نتفلیکس فیلم میسازد.
نتفلیکس برای پروژه بعدی خود یک فیلم ترسناک سطح بالا را انتخاب کرده تا این کارگردان فرانسوی، آن را بسازد.
اودیار برای ساخت فیلمی اقتباسی از رمان ترسناک و تحسینشده «شب ویرانشده» نوشته ژان باپتیست دل آمو انتخاب شده تا یک اثر اورجینال فرانسویزبان را شکل دهد.
ماجرای «شب ویرانشده» در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حومهای خیالی حومه تولوز در جنوب فرانسه، اتفاق میافتد و درباره چند نوجوان است که به خانهای متروکه کشیده میشوند که قدرت عجیبی بر آنها اعمال میکند. پس از این که یکی از آنها به شکل عجیبی میمیرد، همه تصمیم میگیرند وارد خانه شوند و به محض ورود، خانه شروع به تغذیه از ترسها، آرزوها و آسیبهای خصوصی آنها میکند و این فشار روانی آنها را به هیولایی ترسناک بدل میکند.
این کتاب که سال پیش توسط انتشارات گالیمار منتشر شد، ادای احترامی عاشقانه به فیلمهای ترسناک دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، به ویژه آثار استیون کینگ، است و برای ترکیب ماهرانه فانتزی و وحشت با واقعگرایی اجتماعی از جمله مقابله با مسائلی مانند نژادپرستی، خشونت خانگی و برای به تصویر کشیدن اضطراب نوجوانان، تحسین شده است.
دل آمو پیش از این با رمان «حیوان سلطنتی» در سال ۲۰۱۶ به شهرت رسید که با اقتباس از آن یک فیلم ماجراجویی علمی تخیلی فرانسوی به کارگردانی توماس کیلی ساخته شد. این فیلم در جشنواره فیلم کن به نمایش جهانی درآمد و ۵ جایزه سزار گرفت.
ساخت این پروژه نقطه عطفی برای اودیار خواهد بود تا برای نخستین بار به سراغ ژانر وحشت برود. با این حال، او که داستانهای متعددی درباره بیگانگان در دنیای بیرحم را در فیلمهایی مانند «یک پیامبر»، «دیپان»، «زنگار و استخوان» و «امیلیا پرز» تصویر کرده، انتظار میرود در این فیلم نیز چیزی بیش از یک فیلم سرراست ژانری ارائه کند و بیشتر بر جنبههای واقعگرایی اجتماعی رمان تمرکز داشته باشد.
اودیار ۷۴ ساله که اهل چالشهای جدید است، «امیلیا پرز» درام جنایی موزیکال به زبان اسپانیایی را به طور کامل در فرانسه فیلمبرداری کرد و با آن جایزه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد و با دریافت جایزه بهترین بازیگر زن برای ۴ بازیگر زن اصلی خود، تاریخساز شد. این فیلم ۱۳ نامزدی اسکار کسب کرد و از نامزدهای اصلی بهترین فیلم محسوب میشد و در نهایت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای زویی سالدانیا و جایزه ترانه اصلی را برد. این فیلم در جوایز سزار نیز درخشید و از ۱۲ نامزدی، ۷ جایزه، از جمله بهترین فیلم را دریافت کرد.
ژانر وحشت این روزها با اقبال روبه رو میشود و «اتاقهای پشتی» و «وسواس»، که به ترتیب ۳۸۷ میلیون دلار و ۴۴۳ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشتند، از فیلمهای پرفروش سال هستند.
اودیار جدیدترین فیلمساز برجسته بینالمللی است که پس از چهرههایی چون گییرمو دل تورو، لی چانگ-دونگ و فرناندو میرلس با نتفلیکس همکاری میکند تا فیلمهای اورجینال بسازد.
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