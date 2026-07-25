۶۴ هزار کلنی زنبورعسل در تفت فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مسروریفر با اشاره به ظرفیت بالای زنبورداری در منطقه اظهار کرد: در شهرستان تفت ۶۴ هزار کلنی زنبورعسل وجود دارد و سالانه حدود ۳۴۰ تن عسل تولید میشود.
وی افزود: برندسازی عسل شهرستان تفت، بهویژه عسل بنادکوک، و تکمیل زنجیره ارزش این محصول از مهمترین برنامههای جهاد کشاورزی شهرستان است.
مسروریفر ادامه داد: تولید محصولات جانبی و نوآورانه از عسل، از جمله پودر عسل، بهعنوان محصولی بازارپسند، میتواند زمینه حضور پررنگتر در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
در ادامه این نشست، معاون بهبود تولیدات دامی با تشریح راهکارهای تسهیل دریافت تسهیلات ویژه در حوزه زنبورداری، بر حمایت از تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر تسهیل روند تولید عسل و توسعه فرآوردههای جانبی این ماده غذایی ارزشمند متمرکز است.
نظر شما