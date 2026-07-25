شطرنجبازان ایران در مسابقات رده های سنی آسیا ۸ مدال گرفتند

به گزار خبرنگار مهر، تیم ایران با ترکیب ۱۳ شطرنج‌باز دختر و پسر در بیست و هشتمین دوره رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی آسیا به میزبانی چین شرکت کرد و صاحب ۸ مدال هم شد.



در جریان این مسابقات رامتین کاکاوند با نمایشی مقتدرانه عنوان قهرمانی رده سنی زیر ۱۴ سال را به دست آورد و مدال طلای بخش استاندارد را از آن خود کرد.



در بخش استاندارد، علاوه بر مدال طلای رامتین کاکاوند، عسل ابراهیمی رشتی در رده سنی زیر ۱۶ سال، عرشیا علاقه‌مند در رده سنی زیر ۱۴ سال و مهسا علوی در رده سنی زیر ۱۸ سال به مدال نقره دست یافتند. همچنین عرفان احمدی در رده سنی زیر ۱۸ سال مدال برنز را کسب کرد.



در بخش بلیتس (برق‌آسا)، عسل ابراهیمی رشتی در رده سنی زیر ۱۶ سال به مدال نقره رسید و بنیتا گروسی در رده سنی زیر ۱۰ سال مدال برنز را از آن خود کرد.



در بخش رپید (سریع) نیز مهسا علوی با کسب عنوان نایب‌قهرمانی رده سنی زیر ۱۸ سال، مدال نقره این رقابت‌ها را به دست آورد.



بدین ترتیب، نمایندگان ایران در پایان مسابقات شطرنج رده‌های سنی آسیا موفق به کسب یک مدال طلا، پنج مدال نقره و دو مدال برنز شدند و با مجموع هشت مدال رنگارنگ به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند؛ دستاوردی ارزشمند که بار دیگر توانمندی و آینده روشن شطرنج ایران را در سطح قاره آسیا به نمایش گذاشت.