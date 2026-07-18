لیلا عطازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تولید ۹۳ تن عسل در سه‌ماهه نخست سال جاری در شهرستان گچساران خبر داد و اظهار کرد: این میزان محصول توسط ۳۱۱ بهره‌بردار زنبوردار و با استفاده از ۳۳ هزار و ۲۷۲ کلونی در سطح شهرستان تولید شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان افزود: تنوع پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی مناسب و وجود مراتع غنی، بستر مطلوبی برای توسعه صنعت زنبورداری در گچساران فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران ادامه داد: زنبورداران گچسارانی با تلاش مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، موفق شدند در سه‌ماهه نخست سال جاری این میزان تولید را محقق کنند و تعداد کلونی‌های فعال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته که بیانگر رونق این بخش است.

عطازاده با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه زنبورداری تصریح کرد: ارائه آموزش‌های ترویجی، تأمین و توزیع نهاده‌های باکیفیت و توسعه بازارهای فروش از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی گچساران است تا علاوه بر افزایش تولید، کیفیت عسل تولیدی نیز ارتقا یابد.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران اضافه کرد: صنعت زنبورداری تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود، بلکه با نقش مؤثر در گرده‌افشانی گیاهان، افزایش بهره‌وری باغ‌ها و مزارع و پایداری تولیدات کشاورزی، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه بخش کشاورزی شهرستان برخوردار است.