به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس اظهار کرد: شهرستان نهاوند با فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار کلونی زنبور عسل و تولید سالانه افزون بر یک‌هزار و ۳۰۰ تن عسل رتبه نخست تولید این محصول در استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: نهاوند از قطب‌های اصلی زنبورداری در استان همدان به شمار می‌رود و بیش از ۶۰ درصد عسل تولیدی استان از سوی زنبورداران این شهرستان تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزود: فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار کلونی زنبور عسل در نهاوند علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار استان نقش موثری در ایجاد اشتغال و تقویت معیشت خانوارهای روستایی و عشایری منطقه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان برای تولید عسل، گفت: مراتع غنی، تنوع اراضی کشاورزی از جمله مزارع گشنیز و کلزا و رویش بیش از ۲۵۰ گونه گیاه دارویی زمینه مناسبی را برای پرورش زنبور عسل و تولید محصولی مرغوب و باکیفیت فراهم کرده است.

آبشناس ادامه داد: عسل تولیدی نهاوند علاوه بر تامین بخش عمده نیاز استان همدان به بازارهای مصرف خارج از استان نیز عرضه می‌شود و زنبورداران این شهرستان به دلیل کیفیت محصول خود جایگاه مناسبی در بازار دارند.

وی با اشاره به فعالیت تولیدکنندگان شاخص در این حوزه افزود: یکی از زنبورداران و تولیدکنندگان موفق شهرستان نهاوند سالانه بیش از ۱۵۰ تن عسل مرغوب تولید و به بازار مصرف عرضه می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با بیان اینکه زنبورداری از مشاغل مهم و اشتغال‌زای منطقه است، خاطرنشان کرد: حمایت از زنبورداران، توسعه زیرساخت‌های مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی می‌تواند زمینه افزایش تولید و ارتقای جایگاه نهاوند در صنعت زنبورداری کشور را فراهم کند.