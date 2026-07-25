۲۰ هزار میلیارد تومان سود برای کدام سهامداران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، این شرکت اعلام کرد: در تیر ماه سال جاری، مبلغی بالغ ۲۰ هزار و ۶۰۶ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از سوی ۱۱۰ ناشر به حساب ۵ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۱۲ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز شد.
سهم ۷۶ ناشر از توزیع ۱۷.۸ همت سود جاری
این گزارش میافزاید: در اولین ماه تابستان سال جاری، ۷۶ شرکت «سرمایهگذاری پردیس، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، تامین سرمایه نوین، دارویی امین، داروسازی کوثر، بیمه اتکایی آوای پارس، گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، بیمه پاسارگاد، تامینسرمایهطاووسخاورمیانه، حمل ونقل گهرترابرسیرجان، صنایع بهداشتی ساینا، شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان، شیرپاستوریزه پگاه گیلان، هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان، بیمهاتکاییایرانمعین، سیمان خزر، سیمان فارس نو، همکاران سیستم، پتروشیمی خارک، سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ، صنعتی بهشهر، شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، سرمایهگذاری سپه، لیزینگ صنعت ومعدن، گروه مدیریت ارزش سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری ، شیرپگاه آذربایجان شرقی، سیمان بجنورد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مجتمع جهان فولادسیرجان، تولیدانرژی برق شمس پاسارگاد ، صنایع سیمان نهاوند، آسان پرداخت پرشین ، صندوق سرمایهگذاری املاک ومستغلات مدیریت ارزش مسکن، سرمایهگذاری گروه مالی سپهرصادرات، واسپاری تجارایرانیان، سرمایهگذاری هامون صبا، فعالان بورس انرژی، توسعه ساختمان سپهر تهران، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، صندوق سرمایهگذاری املاک ومستغلات امین شهر، صبافولادخلیج فارس، گسترش صنایع پیام، گروه سرمایهگذاری رفاه اندیش، سیمان آبیک، پاکسان، نفت پارس، لیزینگ خودروغدیر، سیمان قاین، سیمان شمال، سیمان هرمز ، گلتاش، سیمان صوفیان، فرآوردههای تزریقی ، سرمایهگذاری اعتلاء البرز، بیمه پاسارگاد ، توسعه سامانه های نرم افزاری نگین ، داروسازی تهران شیمی، شیرپاستوریزه پگاه فارس، کارخانجات قند قزوین، بانک سامان، نفت ایرانول، سیمان ارومیه، بیمه ما، تامین سرمایه امید، صنایعچاپوبستهبندیآسانقزوین، فرابورس، کولان سل، گروه توسعه مالی مهرآیندگان، بیمه اتکایی ایرانیان ، بیمهزندگیایساتیس، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر، سرمایهگذاری آتیه دماوند، پتروشیمی خراسان -خراسان، پتروشیمی امیرکبیر، بیمه دی و گروه مالی کیان» سود جاری ۴ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۱۵۱ سهامدار که شامل ۱۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان میشود را با سجام به حساب بانکی آنها واریز کردند.
زنده شدن ۲.۷ همت سود سنواتی و حقتقدم برای ۴۸۰ هزار سهامدار
گفتنی است: در این بازه زمانی، ۳۴ ناشر «کابل البرز، پخش البرز، پخش رازی، ذوب روی اصفهان، احیاء صنایع خراسان، بیمه سرمد، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، سرمایهگذاری ساختمان ایران، سرمایهگذاری سپه، توسعه معادن روی ایران، سرمایهگذاری پارس آریان، پویازرکان آق دره، توسعه سرمایه وصنعت غدیر، داروسازی ابوریحان، دارویی رازک، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی داراب، پتروشیمی فسا، سرمایهگذاری خوارزمی، سیمان هرمزگان، تجلی و توسعه معادن و فلزات، خدمات فنی فولاد یزد، گروه صنعتی قطعات اتومبیل، بیمه زندگی آگاه، پارس دارو، دلیجان طلایی شکوه پارس، اختیار فروش تبعی همیار، فولاد کاوه جنوب کیش، گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید-د، بیمه میهن، بیمه حافظ، پتروشیمی خارک، صندوق تثبیت بازار سرمایه» سود سنواتی ۴۸۰ هزار و ۴۶۱ سهامدار که شامل ۲ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان میشود را توسط سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند.
تداوم شتاب توزیع متمرکز سود
بررسی کارنامه عملیاتی شرکت سپردهگذاری مرکزی در ماه های گذشته نیز تایید میکند که مکانیزم توزیع هفتگی سود، نرخ رسوب نقدینگی در حساب شرکتها را به شدت کاهش داده است. مقایسه آمارهای دورهای نشان میدهد که حجم سودهای سنواتی زنده شده از بستر سامانه سجام، فصل به فصل روندی متوازن و رو به رشد داشته است. این پایداری در پرداختها ثمره ارتقای زیرساختهای الکترونیکی خدمات پس از معاملات است که توانسته چرخه سنتی و زمانبر دریافت سود از شعب بانکی را به یک واریز آنی و هوشمند تبدیل کند.
تصویر شفاف روند پرداخت سود
لازم به ذکر است: سپردهگذاری مرکزی بهصورت هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه آمار پرداخت سود ناشران از طریق سجام را منتشر میکند. انتشار مستمر این گزارشها، ضمن ارائه تصویری روشن از روند پرداخت سود در بازار سرمایه، امکان رصد عملکرد ناشران در ایفای تعهدات خود نسبت به سهامداران را نیز فراهم کرده و بیانگر گسترش استفاده از زیرساختهای الکترونیکی در خدمات بازار سرمایه است.
درگاه هوشمند سهامداران
سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است. هر فرد تنها یکبار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، میتواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده داراییها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهرهمند شود.
برای ثبتنام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.
چرا سجامی شویم؟
مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمیشود. با ثبتنام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همهچیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار میگیرد.
مشاهده آسان سودهای واریزی
سهامداران میتوانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارشها – سودهای پرداختشده»، جزئیات سودهای واریزی شرکتهایی که در آنها سهام دارند را مشاهده کنند. این امکان، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالی را برای سرمایهگذاران تضمین میکند.
آینده بازار سرمایه دیجیتال است و سجام، دروازه ورود به این آینده است.
شایان ذکر است سود جاری، سودی است که شرکتها پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورتهای مالی، به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم میکنند و سود سنواتی به سودی گفته میشود که به دلیل عدم دریافت آن توسط سهامدار در سالهای گذشته، به حساب او پرداخت نشده و با درخواست وی یا واریز متمرکز از طریق سجام به حسابش واریز میشود.
حق تقدم نیز به سهامداران فعلی یک شرکت، حق خرید سهام جدید شرکت با قیمتی کمتر از قیمت بازار داده میشود. در صورت عدم تمایل به خرید، میتوانند حق تقدم خود را به فروش برسانند و مبلغ آن را دریافت کنند.
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