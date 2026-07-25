۱۰۵ خادم افتخاری در ستاد نماز جمعه گناوه مشغول خدمت هستند

عبدالحمید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله طالقانی به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: جذب خادمان افتخاری از میان علاقه‌مندان برای خدمت در ستادهای نماز جمعه، از برنامه‌های مستمر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور است.

وی افزود: این نیروها پس از فراخوان و ثبت‌نام، در بخش‌های مختلف برگزاری نماز جمعه به ارائه خدمت می‌پردازند و در خدمت‌رسانی به نمازگزاران و مهمانان حضرت ولی‌عصر (عج) مشارکت دارند.

رئیس ستاد نماز جمعه گناوه با بیان اینکه این ستاد همواره از حضور نیروهای داوطلب استقبال کرده است، گفت: تاکنون ۱۰۵ خادم افتخاری خواهر و برادر در سنین مختلف جذب شده‌اند که در بخش‌های استقبال و راهنمایی نمازگزاران، اجرا، مکبری، اذان، قرائت قرآن، هماهنگی و ارزیابی، پشتیبانی و امور فرهنگی فعالیت می‌کنند.

ثبت‌نام خادمان افتخاری ادامه دارد

شیخی ادامه داد: امسال نیز همزمان با سراسر کشور و در آستانه پنجم مرداد، فراخوان جذب خادمان افتخاری در شهرستان گناوه نیز منتشر شده و روند ثبت‌نام آغاز و همچنان ادامه دارد که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ستاد نماز جمعه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی تصریح کرد: برای خادمان افتخاری متناسب با مسئولیتی که بر عهده می‌گیرند، کارت شناسایی «خادم افتخاری نماز جمعه» صادر می‌شود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در طول سال

رئیس ستاد نماز جمعه گناوه با اشاره به برنامه‌های این ستاد در طول سال بیان کرد: علاوه بر فراهم کردن زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز عبادی سیاسی جمعه، برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و اجتماعی نیز در مناسبت‌های مختلف از سوی این ستاد اجرا می‌شود.

وی برپایی محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی و کشوری، برگزاری آیین‌های مذهبی و ملی، تشکیل گروه سرود نوجوانان و جوانان ستاد نماز جمعه، برپایی غرفه کودک و نوجوان در مصلای جمعه، استفاده از قاریان، مؤذنان و مکبران نوجوان، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و نمایشگاه‌های مناسبتی را از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد عنوان کرد و افزود: همچنین این ستاد در برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی،ملی و مذهبی با سایر نهادها و تشکل ها در سطح شهرستان همکاری لازم را دارد.