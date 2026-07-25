خبرگزاری مهر – گروه استانها: هنوز چند روزی تا اوج موج سفرهای اربعین باقی مانده، اما مرز بینالمللی خسروی این روزها حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است؛ حال و هوایی که از نخستین ساعات بامداد تا نیمههای شب در جایجای این گذرگاه تاریخی به چشم میخورد. جادههای منتهی به قصرشیرین، کاروانهای زائرانی را در خود جای داده که از اقصی نقاط کشور، مسیر غرب ایران را برای رسیدن به کربلای معلی انتخاب کردهاند. در پایانه مرزی نیز صدای حرکت اتوبوسها، فعالیت موکبها، حضور نیروهای امدادی، انتظامی، خدماتی و اجرایی و شور خدمترسانی خادمان اربعین، تصویری زنده از بزرگترین عملیات مردمی کشور را به نمایش گذاشته است.
مرز خسروی که سالهاست با عنوان «دروازه تاریخی کربلا» شناخته میشود، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه زائران قرار گرفته است. این گذرگاه که در غربیترین نقطه کشور و در شهرستان مرزی قصرشیرین قرار دارد، به واسطه برخورداری از بزرگترین پایانه بینالمللی زمینی خاورمیانه، مسیر هموار، دسترسی مناسب، فاصله کوتاه تا شهرهای زیارتی عراق و امکانات گسترده، به یکی از مهمترین انتخابهای زائران اربعین تبدیل شده است. بسیاری از زائرانی که تجربه عبور از این مرز را دارند، روان بودن تردد، خدمات مناسب و کاهش زمان سفر را از مهمترین دلایل انتخاب دوباره خسروی عنوان میکنند.
امسال نیز همانند سالهای گذشته، اما با ظرفیتی بهمراتب بیشتر، مجموعهای از اقدامات عمرانی، خدماتی و زیرساختی در این مرز به ثمر نشسته است. توسعه پایانه، افزایش گیتهای ورود و خروج، تجهیز پارکینگها، توسعه سایهبانها، تقویت امکانات رفاهی، درمانی و بهداشتی، بهسازی محورهای مواصلاتی، افزایش روشنایی جادهها، استقرار ناوگان حملونقل و حضور شبانهروزی دستگاههای اجرایی، تنها بخشی از اقداماتی است که برای میزبانی از زائران انجام شده است.
آنچه بیش از همه در خسروی جلب توجه میکند، هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. از راهداری و حملونقل جادهای گرفته تا شهرداریها، پلیس، اورژانس، هلال احمر، مرزبانی، گمرک، شرکتهای خدماترسان و صدها موکب مردمی، همگی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا زائران بدون دغدغه، سفر معنوی خود را آغاز کنند. این همافزایی موجب شده فرآیند ورود و خروج زائران با سرعت بیشتری انجام شود و خدمات در تمامی ساعات شبانهروز بدون وقفه ادامه داشته باشد.
سال گذشته بیش از یک میلیون زائر از مرز خسروی عبور کردند؛ آماری که بار دیگر جایگاه این گذرگاه تاریخی را در میان مرزهای اربعینی کشور تثبیت کرد. امسال اما نشانهها از شکسته شدن این رکورد حکایت دارد. آمارهای رسمی از رشد چشمگیر ترددها خبر میدهد و مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد شمار زائرانی که خسروی را برای آغاز سفر خود انتخاب میکنند، روز به روز در حال افزایش است.
در ماههای گذشته حضور وزیر کشور، رئیس ستاد مرکزی اربعین و مسئولان ارشد کشوری و استانی در این مرز، نشان داد که خسروی یکی از محورهای اصلی برنامهریزی اربعین امسال است. بازدیدهای میدانی، پیگیری پروژههای زیرساختی و اتخاذ تصمیمات مشترک میان مسئولان ایران و عراق، موجب شد بخش قابل توجهی از موانع سالهای گذشته برطرف شود و خدماترسانی با کیفیت مطلوبتری انجام گیرد.
خسروی امروز تنها یک مرز برای عبور زائران نیست؛ بلکه نمادی از همدلی مردم و مسئولان، جلوهای از مدیریت جهادی و نمایش توانمندی جمهوری اسلامی در خدمترسانی به میلیونها زائر است. اینجا هر خادم، خود را میزبان زائران امام حسین (ع) میداند و هر دستگاه اجرایی، تمام ظرفیت خود را برای تسهیل این سفر معنوی به میدان آورده است. افزایش محسوس ورود زائران در روزهای اخیر نیز گواهی بر اعتماد مردم به این مرز و کیفیت خدمات ارائه شده در آن است؛ اعتمادی که میتواند خسروی را به پررونقترین مرز اربعینی کشور در سال جاری تبدیل کند.
افزایش ۲۵ درصدی تردد؛ خسروی بیش از گذشته مورد استقبال زائران
علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر از طریق این پایانه مرزی تردد کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی این رشد را نشانه استقبال روزافزون زائران از مرز خسروی دانست و افزود: فراهم بودن زیرساختهای مناسب، سهولت تردد، نزدیکی این مسیر به عتبات عالیات و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی، از مهمترین عوامل افزایش انتخاب این مرز از سوی زائران است.
خروج بیش از ۲۶ هزار زائر و آمادگی کامل برای روزهای اوج سفر
سلیمی با تشریح جزئیات آمار تردد گفت: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از کشور خارج شده و راهی عتبات عالیات شدند و ۲ هزار و ۲۱۳ نفر نیز پس از زیارت، از عراق وارد کشور شدند که روند ورود و خروج آنان با نظم، سرعت و بدون مشکل خاص در حال انجام است.
وی با اشاره به آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی تصریح کرد: تمامی بخشهای پایانه مرزی خسروی به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و نیروهای راهداری نیز با استقرار در محورهای منتهی به مرز، وضعیت راهها را به صورت مستمر پایش میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی، شرایط جوی و محدودیتهای احتمالی را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند تا سفری ایمن و بدون دغدغه داشته باشند.
شتاب تردد زائران؛ خسروی در آستانه روزهای پرتردد اربعین
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی تردد زائران اظهار کرد: گزارشهای دریافتی نشان میدهد تردد زائران از مرز خسروی به سرعت در حال افزایش است و در روزهای آینده نیز این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی با قدردانی از حضور نماینده ولیفقیه در استان در مرزهای اربعینی و مواکب مستقر در خاک عراق افزود: این حضور موجب دلگرمی خادمان اربعین شده و همه دستگاههای اجرایی با روحیه جهادی در حال خدمترسانی به زائران هستند.
اربعین فرصتی برای توسعه استان و آغاز تردد از مرز سومار
استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز تردد زائران از مرز سومار گفت: فعال شدن این مرز یکی از مطالبات مردم منطقه بود که با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی محقق شد و بدون شک منشأ خیر و برکت برای شهرستانهای مرزی خواهد بود.
حبیبی اربعین را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای کرمانشاه دانست و افزود: امروز استان در کانون توجه زائران، رسانهها و مسئولان کشوری قرار گرفته و این ظرفیت میتواند زمینهساز توسعه زیرساختها، رونق اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری در مناطق مرزی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی الهی است و امیدواریم با همدلی مردم و مسئولان، امسال نیز کرمانشاه میزبان شایستهای برای زائران اربعین باشد.
تکمیل ظرفیت پارکینگ برکت؛ استقبال گسترده زائران از مرز خسروی
غلامرضا شهبازی، مدیر سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه و رئیس قرارگاه حملونقل اربعین در مرز بینالمللی خسروی، از تکمیل ظرفیت مجموعه پارکینگهای برکت خبر داد.
وی اظهار کرد: استقبال گسترده زائران و افزایش ورود خودروها به مرز خسروی موجب شده ظرفیت مجموعه پارکینگهای برکت به طور کامل تکمیل شود که این موضوع نشاندهنده افزایش قابل توجه حضور زائران در این مرز است.
استفاده از سایر پارکینگها برای تسهیل تردد
شهبازی از زائران خواست با همکاری عوامل اجرایی و انتظامی، خودروهای خود را در سایر پارکینگهای تعیینشده مستقر کرده و از مسیرهای اعلامشده استفاده کنند تا روند تردد و خدماترسانی با نظم بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان، عوامل اجرایی و ناوگان حملونقل مستقر در مرز خسروی با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند و تلاش میکنند زائران در کوتاهترین زمان ممکن و با آرامش از این مرز عبور کنند.
خسروی امروز بیش از آنکه یک گذرگاه مرزی باشد، نماد آمادگی، همدلی و خدمترسانی به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) است. افزایش چشمگیر تردد زائران، توسعه زیرساختها، حضور شبانهروزی دستگاههای اجرایی، آمادگی کامل ناوگان حملونقل، خدمات گسترده رفاهی و درمانی، مدیریت روان ترافیک و مشارکت کمنظیر مردم و موکبداران، این مرز را به یکی از مطمئنترین و مجهزترین مسیرهای سفر به عتبات عالیات تبدیل کرده است. همه نشانهها حاکی از آن است که «دروازه تاریخی کربلا» امسال نیز آماده ثبت حماسهای دیگر در میزبانی از میلیونها زائر است و انتخاب این مسیر، میتواند سفری کوتاهتر، آرامتر، ایمنتر و خاطرهانگیزتر را برای زائران اربعین حسینی رقم بزند.
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