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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

ثبت دقیق روایت‌های حماسی مانع از تحریف تاریخ می‌شود

ثبت دقیق روایت‌های حماسی مانع از تحریف تاریخ می‌شود

همدان- استاندار همدان با تاکید بر ضرورت ثبت حماسه‌های مجاهدانه مردم گفت: اگر اقدامات ماندگار مردم و مدیران به‌درستی روایت نشود، راه برای تحریف و ارائه روایت‌های غلط در آینده هموار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان وظیفه امروز مسئولان و فعالان فرهنگی را ثبت دقیق روایت‌های حماسی دانست و اظهار کرد: حماسه‌های ملت ایران در حوزه‌های نظامی، مدیریتی و حضور میدانی، سرمایه‌های عظیمی هستند که باید برای آیندگان محفوظ بمانند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگران و فعالان فرهنگی موظف هستند هرگونه سند، خاطره و مشهودات خود از دوران دفاع مقدس را به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و قابل استناد، در اختیار مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قرار دهند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی استان اشاره کرد و با تبیین جایگاه بارگاه حضرت حیقوق نبی (ع) در شهرستان تویسرکان، تصریح کرد: این مکان فراتر از یک زیارتگاه، یک هویت فرهنگی و ظرفیت بزرگ برای استان است که متاسفانه تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به مصوبات جدید برای توسعه این منطقه، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با توسعه زیرساخت‌های زیارتی و اطلاع‌رسانی صحیح این بارگاه را به کانون جذب گردشگری معنوی و پیشران توسعه شهرستان تویسرکان و کل استان تبدیل کنیم.

ملانوری شمسی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق سند جامع توسعه قرآنی استان تاکید کرد و خواستار همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی با موسسات قرآنی برای تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی شد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه محوری مسجد در جامعه اسلامی، بازگرداندن کارکردهای واقعی به مساجد را از سیاست‌های کلان مدیریت ارشد استان دانست و افزود: مساجد باید دوباره به عنوان کانون‌های فعال برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم شناخته شوند و مدیریت استان برای پرفروغ نگه داشتن چراغ مساجد و تقویت این پایگاه‌های معنوی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 6898676

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