به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای راهبردی اربعین حسینی استان کرمانشاه ظهر شنبه با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار و رئیس ستاد اربعین استان و اعضای شورای راهبردی اربعین برگزار شد.

در این نشست، اعضای شورا گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین ایمنی و امنیت، خدمات حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، برنامه‌های فرهنگی و همچنین هماهنگی‌های صورت‌گرفته با طرف عراقی برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی ارائه کردند.

در این جلسه بر آمادگی کامل استان کرمانشاه برای میزبانی از زائران اربعین تأکید شد و اعلام شد این استان با بهره‌گیری از دو مرز بین‌المللی خسروی، به‌عنوان نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین مسیر زمینی عتبات عالیات، و مرز سومار با زیرساخت‌های توسعه‌یافته، آماده ارائه خدمات به زائران از سراسر کشور است.

همچنین در این نشست به ظرفیت‌های مرز خسروی اشاره شد و عنوان شد این پایانه مرزی با اتصال به شبکه یکپارچه بزرگراهی، برخورداری از ده‌ها پارکینگ بزرگ با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو، ناوگان گسترده حمل‌ونقل، عبور زائران از گیت‌های مرزی در مدت حدود چهار ثانیه و کاهش هزینه حمل‌ونقل تا عراق، شرایط مناسبی را برای تردد آسان و روان زائران فراهم کرده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه نیز، میزان تردد زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی خسروی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این مرز بین‌المللی است.