جنگ و مسئولیت پذیری انسان معاصر در یک نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر نمایش «اوراتوریای اتهام» با اقتباسی آزاد از نمایشنامه «بازجویی» نوشته پتر وایس با طراحی، دراماتورژی و کارگردانی محمودرضا رحیمی در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود. این اثر با نگاهی دوباره به یکی از مهم‌ترین نمایشنامه‌های تئاتر مستند، روایتگر نسبت جنگ، خشونت و مسئولیت انسان در دل یکی از هولناک‌ترین فجایع قرن بیستم است.

نمایشنامه «بازجویی» در کنار ۲ اثر دیگر پتر وایس «مارا-ساد» و «تروتسکی در تبعید» از آثار مطرح‌تر تئاتر مستند است که در قرن بیستم نوشته شد

این اثر براساس دادگاه فرانکفورت آلمان نوشته شده و به جنگ و کشتار اسرا در جنگ جهانی دوم و وقایع هولناک آشویتس می‌پردازد. این دادگاه تقریباً ۲۰ سال پس از دادگاه نورنبرگ، در سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵، برگزار شد و در آن شاهدان و متهمان، با روایت‌های خود، تصویری تکان‌دهنده از جنایت، و نسبت آن «انجام وظیفه» و واقعیت را ترسیم کردند.

محمودرضا رحیمی در این اقتباس شخصی و آزاد از نمایشنامه «بازجویی» پتر وایس، به بازتعریفی از پدیده جنگ و موقعیت انسان در آن پرداخته است.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود الهام ابنی دادستان، جواد صداقت دادستان، سیدمجتبی طباطبایی بصیر قاضی، حسین قره کشیش، وکیل مدافع، سهیل محزون بازیگر، نوازنده گیتار، ساناز قربانی بازیگر، اجراگر ژیمناستیک ریتمیک، محمدحسین نصرالله اجراگر، بازیگر، رضا پی‌مراک اجراگر، بازیگر، نوازنده دمام و سازدهنی، مهدی برزین اجراگر، بازیگر، فریده میرزایی اجراگر، بازیگر، ساحل نهاوندی اجراگر، بازیگر، نوازنده هنگ‌درام، یزدان افشانی اجراگر، بازیگر، نوازنده تار و مهدی رسولی اجراگر، بازیگر هستند.

همچنین از پوستر این نمایش روز یکشنبه ۴ مرداد با حضور هنرمندان در «خانه بازیگران نیوشا» رونمایی می‌شود.

«اوراتوریای اتهام» کاری از «گروه نمایش نیوشا» است که متشکل از جوانان، طراحان و بازیگران حرفه‌ای بوده و از ۱۴ مرداد ساعت ۱۹ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه خواهد رفت.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از حامد معمار طهرانی مدیر اجرا، دستیار کارگردان نازنین گودرزیان مدیر پروژه، طراح لباس، سهیل محزون دستیار کارگردان، زهرا بخش‌پور برنامه‌ریز، صهبا اسلامی منشی صحنه، مهدی رسولی منشی صحنه، سیامک مجیدی طراح نور، طراح اشیاء صحنه، رضا حیدری طراح و ساخت نور اشیاء، پیام شهید ثالث آهنگساز، امین جعفری آنتراکت، طراح ویدئو، طراح گرافیک، پوستر، آلاله بیگدلی طراح گریم، علی اربابی مدیر صحنه، اپراتور موسیقی، علی اعتمادی ساخت اشیاء صحنه، داوود رشیدی ساخت ماسک، الهه مکی دستیار لباس، آسنا جعفری دستیار آنتراکت، مهیار آقانوری دستیار صحنه، دستیار نور و تدارکات، پوریا سالخورده مدیر تبلیغات، میعاد شیخی تولید محتوای دیجیتال، امیرحسین شهری عکاس، حامی مالی: هدیه عاشقیان، کاری از گروه نمایش نیوشا.