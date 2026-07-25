دریایی: زبان هنر ظرفیت مهمی برای تبیین مفاهیم مقاومت و ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی، عصر شنبه در آیین پایانی کارگاه آموزش بازیگری با عنوان «بازنگری در بازیگری» که در شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم و روایت رخدادهای مهم اجتماعی و تاریخی است و هنرمندان میتوانند از این ظرفیت برای آگاهیبخشی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه بهره بگیرند.
وی با اشاره به نقش هنرهای نمایشی در بازتاب تحولات و حوادث مهم، افزود: زبان هنر و نمایش باید در مسیر تبیین وقایع و رخدادهایی همچون جنگ رمضان مورد استفاده قرار گیرد و هنرمندان با خلق آثار اثرگذار میتوانند ابعاد مختلف این رویدادها را برای نسلهای مختلف بازگو کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: مفاهیمی همچون مقاومت، ایثار، فداکاری و همبستگی از ارزشهایی هستند که قابلیت بازنمایی در قالبهای مختلف هنری را دارند و هنر نمایش میتواند این مفاهیم را به شکلی ملموس و تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.
ضرورت تقویت آموزشهای تخصصی هنر در کردستان
دریایی با تأکید بر اهمیت آموزش در مسیر ارتقای سطح فعالیتهای هنری، بر استمرار برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی در استان تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین دورههایی زمینهای برای افزایش دانش و مهارت هنرمندان و علاقهمندان فراهم میکند و میتواند به رشد و پویایی جریان هنرهای نمایشی در شهرستانهای کردستان کمک کند.
وی همچنین از استاد محمودرضا رحیمی، مدرس کارگاه «بازنگری در بازیگری»، و تمامی شرکتکنندگان این دوره قدردانی کرد و حضور علاقهمندان از شهرهای مختلف استان در این کارگاه را نشانه ظرفیت و انگیزه موجود در میان فعالان عرصه هنرهای نمایشی دانست.
پایان کارگاه «بازنگری در بازیگری» در قروه
کارگاه آموزش بازیگری با عنوان «بازنگری در بازیگری» به تدریس محمودرضا رحیمی از یکم تا سوم مردادماه در شهرستان قروه برگزار شد و علاقهمندان حوزه بازیگری از شهرهای مختلف استان کردستان در آن حضور داشتند.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت شرکتکنندگان در حوزه بازیگری برگزار شد و در جریان آن مباحث تخصصی مرتبط با این حوزه مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.
در آیین پایانی این کارگاه، ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده در دوره، گواهینامه حضور به شرکتکنندگان اعطا شد و بر تداوم برنامههای آموزشی و تخصصی در حوزه هنرهای نمایشی استان تأکید شد.
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