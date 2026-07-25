به گزارش خبرنگار مهر، در جریان گشت مشترک قرارگاه نظارت و بازرسی بازار شهرستان بهارستان، ۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد مرغ شناسایی، از چرخه مصرف خارج و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد.

گشت مشترک قرارگاه نظارت و بازرسی بازار با حضور شهرام فارغی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در واحدهای صنفی شهرستان برگزار و وضعیت عرضه کالاهای اساسی، رعایت نرخ‌های مصوب، بررسی تخلفات احتمالی از جمله گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و همچنین نحوه نگهداری و عرضه مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این بازرسی از یکی از واحدهای صنفی، ۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد مرغ شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

این گشت‌ها با هدف صیانت از سلامت شهروندان، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.