ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، چهارصد و بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت عادی در روز یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در محل تالار شورا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا در این جلسه حبیب کاشانی، در خصوص «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۴» و نیز «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۵» به ارائه گزارش خواهد پرداخت.

ادامه بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی» و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در دستور کار جلسه چهارصد و بیستم صحن شورا خواهد بود.

همچنین در این جلسه طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص «الزام شهرداری تهران به احداث و بهره برداری پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری» و طرح «معرفی ۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذی حساب» بررسی می‌شوند.