تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان رضوی ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید انتظاریان عصر شنبه در جریان سفر به خلیل آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ایجاد اشتغال برای ۷۷ هزار نفر، تمامی تعهدات استان در حوزه اشتغال در سال گذشته محقق شده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: تعهدات اشتغال استان برای سال جاری نیز اعلام شده و طی یک ماه آینده، ارزیابی شهرستان‌ها در زمینه ثبت اشتغال در «سامانه رصد» انجام خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات تسهیلات سال گذشته، اظهار داشت: در حوزه جزء ۷-۱ تبصره ۱۵، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان و در حوزه جزء ۲ تبصره ۱۵، مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود که ۹۰ درصد از این مبالغ جذب شده است.

انتظاریان با تأکید بر افزایش ظرفیت‌های سال جاری افزود: میزان تسهیلات امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است وتلاش کارگروه استانی بر این است که میزان تسهیلات شهرستان‌ها نیز با رشد ۵۰ درصدی همراه باشد تا متقاضیان بیشتری در حوزه مشاغل خانگی از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به پیشرو بودن شهرستان خلیل‌آباد در شاخص‌های اعلامی استان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: امسال فرآیند انتقال اطلاعات از طریق سامانه «تک و «سامانه رصد» انجام می‌شود و مشخصات افرادی که از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده می‌کنند، به‌صورت دقیق در سامانه رصد اشتغال ثبت و پایش خواهد شد.

وی در ادامه از چند واحد کارگاهی مشاغل خانگی در این شهرستان یازدید کرد.

نظارت بر طرح های بهره مند از تسهیلات اشتغال در خلیل آباد

در ادامه حسین نوری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلیل‌آباد، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این شهرستان، از فرماندار به عنوان رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان تقدیر کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلیل‌آباد افزود: کمیته نظارت شهرستان با جدیت تمام، طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی را در دستور کار نظارتی قرار داده است.

وی افزود: در صورت هرگونه انحراف از مسیر تعیین‌شده برای اجرای طرح، ضمن ارسال اخطار لازم، اقدامات قانونی لازم علیه فرد دریافت‌کننده تسهیلات اعمال خواهد شد.