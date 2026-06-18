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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

ظرفیت‌های تعاون در اقتصاد کشور به‌طور کامل استفاده نشده است 

ظرفیت‌های تعاون در اقتصاد کشور به‌طور کامل استفاده نشده است 

مشهد- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ گفت: بخش تعاون از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است که تاکنون به طور کامل از آن استفاده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صرفی در سفر به نیشابور ضمن تاکید بر اهمیت توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: باید با حمایت و فرهنگ‌سازی، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در نیشابور بزرگ‌ نشان می‌دهد که زمینه توسعه فعالیت‌های تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی خورشیدی، معدن و کشاورزی فراهم است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه احیا و رونق تعاونی ها و شکل‌گیری تعاونی‌های جدید را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: تجربه موفق برخی تعاونی های روستایی در نیشابور و فیروزه نشان می‌دهد که مشارکت مردمی و فعالیت‌های تعاونی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی داشته باشد.

کد مطلب 6864392

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