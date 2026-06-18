به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صرفی در سفر به نیشابور ضمن تاکید بر اهمیت توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: باید با حمایت و فرهنگ‌سازی، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در نیشابور بزرگ‌ نشان می‌دهد که زمینه توسعه فعالیت‌های تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی خورشیدی، معدن و کشاورزی فراهم است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه احیا و رونق تعاونی ها و شکل‌گیری تعاونی‌های جدید را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: تجربه موفق برخی تعاونی های روستایی در نیشابور و فیروزه نشان می‌دهد که مشارکت مردمی و فعالیت‌های تعاونی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی داشته باشد.