به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آبادبا اشاره به برگزاری برنامه‌های «اجتماع شبانه»، از همت و حضور جانانه مردم تقدیر کرد و آن را نشانه‌ای از بصیرت و همراهی آنان دانست.

امام جمعه خلیل‌آباد ضمن گرامی‌داشت مقام کارگر با استناد به آموزه‌های دینی، از تعامل سازنده میان کارگران، کارفرمایان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدردانی کرد.

وی افزود: هرچه تعاملات در حوزه اجتماعی حسنه باشد، امنیت شغلی کارگر افزایش می‌یابد.

دستجردی خطاب به پیمانکاران متذکر شد: پیمانکاران باید در بحث بیمه کارگران توجه جدی داشته باشند تا کارگر بدون دغدغه ذهنی و با آرامش خاطر به خدمت و تلاش بپردازد.

امام جمعه خلیل‌آباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شکست‌های راهبردی آمریکا و اسرائیل در برابر ایران اسلامی، تصریح کرد: امروز به مدد الهی، ایران یکی از کشورهای قدرتمند جهان است.

وی با تأکید بر جنگ رسانه‌ای دشمن برای تضعیف مدیران نظام و مردم خاطرنشان کرد: امروز اعتماد به مدیران، یک ضرورت بی‌بدیل است و باید همانند نگاه رهبر معظم انقلاب به مدیران، به آنان اعتماد داشته باشیم تا دشمن مأیوس شود.

دستجردی امنیت تنگه هرمز را یکی از دستاوردهای مهم کشور برشمرد و از ملت ایران بابت نمایش اقتدار در «شب‌های انتظار» قدردانی کرد. همچنین دستجردی ضمن گرامی‌داشت «روز حمل‌ونقل» و «سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، بر اهمیت تداوم مسیر خدمت و تلاش برای آبادانی کشور تأکید کرد.