واژگونی مرگبار موتورسیکلت در شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در جاده جمرک، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ بندر دیّر به محل حادثه اعزام شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این حادثه دو جوان ۱۷ ساله از ناحیه گردن ، دست و پا دچار آسیب شدند که یکی از مصدومین به علت شدت جراحات وارده و آسیب به آن اندام‌های حیاتی بدن در صحنه فوت کرد و مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ دیّر به بیمارستان امام هادی (ع) منتقل شد.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.