بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت هشت و ۳۹ دقیقه امروز شنبه به سامانه اورژانس ۱۱۵، مبنی بر وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای میان سخ خودروی سواری در کنارگذر شمالی اراک، محدوده مالک آباد، بلافاصله ۵ تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌ پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات اورژانس های پزشکی لازم را برای مصدومان آغاز کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این حادثه تعداد ۱۵ مصدوم، توسط آمبولانس‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

ایران نژاد بیان کرد: همچنین یک کودک ۶ ماهه بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.