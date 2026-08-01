بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت هشت و ۳۹ دقیقه امروز شنبه به سامانه اورژانس ۱۱۵، مبنی بر وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای میان سخ خودروی سواری در کنارگذر شمالی اراک، محدوده مالک آباد، بلافاصله ۵ تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: کارشناسان فوریت پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات اورژانس های پزشکی لازم را برای مصدومان آغاز کردند.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این حادثه تعداد ۱۵ مصدوم، توسط آمبولانسهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
ایران نژاد بیان کرد: همچنین یک کودک ۶ ماهه بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
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