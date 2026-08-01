به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در نشست تخصصی و راهبردی با جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مستمر مسایل کلان مجموعه، تأکید کرد: پایداری و استمرار جریان مالی پروژه‌ها، نقشی بی‌بدیل و تعیین کننده در تحقق اهداف کمّی و کیفی تولید ایفا می‌کند و این مهم، خود زیربنای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و تحقق چشم‌اندازهای ترسیم شده در اسناد بالادستی و اهداف عالی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

وی همچنین بر لزوم نگاه فرابخشی به تأمین منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات تأکید کرد و افزود: حمایت مستمر و مؤثر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌تواند موتور محرکی برای تسریع در پیشبرد طرح‌های کلان و ارتقای بهره‌وری در عرصه خدمات کشاورزی باشد.

محوریت اصلی این نشست، به بررسی عمیق و دقیق آخرین وضعیت مباحث بودجه‌ای شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی اختصاص یافت. در این راستا، راهکارهای عملیاتی تأمین و تخصیص بهینه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و برنامه‌های کلان توسعه شرکت، با رویکردی آینده‌نگرانه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.