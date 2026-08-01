۶۳۰ اثر تاریخی یزد در سامانه میراث فرهنگی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علومی گفت: یزد، به‌عنوان نخستین شهر میراث جهانی ایران، از غنای کم‌نظیری در زمینه آثار تاریخی ثبت‌شده برخوردار است و نیازمند برنامه ریزی جهت ثبت و گردآوری این آثار است.

وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی این آثار در سطح شهر یزد و ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی آن‌ها، کارشناسان پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نسبت به ثبت موقعیت مکانی آثار تاریخی ثبت‌شده در سامانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کردند.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر یزد، گفت: این طرح با هدف به‌روزرسانی اطلاعات آثار، بازبینی دقیق پرونده‌های ثبتی، رفع نواقص، تکمیل مستندات و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آثار تاریخی شهرستان یزد اجرا شد.

علومی ادامه داد: در این مرحله، اطلاعات مربوط به مختصات جغرافیایی، مدارک، شناسه و مشخصات ثبتی هر اثر، بر اساس فرمت استاندارد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی، تکمیل و در سامانه مربوطه به‌روزرسانی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر یزد، گفت: اجرای این طرح، زمینه دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر، مدیریت کارآمدتر و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای حفاظت و پایش آثار تاریخی شهرستان یزد را فراهم می‌کند.