دستگیری دو سارق خودرو در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند، از دستگیری دو سارق خودرو در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودرو، رسیدگی به موضوع در قالب طرح مهار به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی فیروزکوه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و پیگیری‌های مستمر، هویت متهمان را شناسایی و در عملیاتی آنان را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، در تحقیقات اولیه به سرقت خودرو اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

حاتم‌وند در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با جرائم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.